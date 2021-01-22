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Политика
Кандидат в министры финансов США рассказала о судьбе антироссийских санкций

Кандидат в министры финансов США рассказала о судьбе антироссийских санкций

Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
Два дня назад в Соединённых Штатах сменился глава государства. Вступив в должность, президент США Джо Байден начал назначать новых министров и глав ведомств.
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На пост министра финансов США претендует представительница Демократической партии Джанет Йеллен. С 2014 по 2018 годы она занимала должность главы Федеральной резервной системы страны, будучи первой женщиной в американской истории, получившей эту должность.

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Недавно Йеллен заявила о намерении пересмотреть некоторые санкции, которые Вашингтон ввёл против Ирана, Китая, Венесуэлы, Северной Кореи и России при экс-президенте США Дональде Трампе. Она обратила внимание на то, что ограничительные меры служили лишь стратегическим целям.

Журналистка издания Bloomberg Салеха Мосин решила поинтересоваться у политика, о каких именно санкциях идёт речь. В частности, корреспондент задала кандидату на пост главы минфина США вопрос об антироссийских санкциях.

Джанет Йеллен ответила, что планирует сохранить в отношении Москвы жёсткий санкционный режим , который был введён после мнимой агрессии на юго-востоке Украины и вхождения Крыма в состав России. Йеллен добавила, что сохранятся и те санкции что были применены из-за угрозы национальной безопасности США.

Напомним, что 20 января избранный президент США Джо Байден вступил в должность. Некоторые политологи считают, что для России его правление не сулит ничего хорошего: в отличие от своего предшественника, демократ сконцентрируется на внешней политике и укреплении гегемонии США во всём мире.

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Автор: 22 января 2021, 08:43 Источник: www.twitter.com ✓ Надежный источник

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