Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Вторник
19 января
Лента новостей
21:53
Эксперт Карбалевич о последствиях лишения Минска ЧМ по хоккею: Лукашенко усилит репрессии
21:40
Политолог Акопов о заинтересованности Европы в белорусском политическом кризисе: Поиграют и бросят
21:40
"Кровянистые выделения не прекращаются два месяца": Муцениеце столкнулась с интимной проблемой
21:10
В Челябинской области из-за мороза общежитие превратилось в ледяную пещеру
20:47
Жительнице Подмосковья с застрявшим в щеках пирсингом потребовалась экстренная помощь
20:25
Известный израильский ведущий прилетел в Москву и привился вакциной "Спутник V"
20:25
В Орле в результате столкновения грузовика и маршрутки пострадали 6 человек
19:46
В Архангельске силовики задержали местного жителя с 30 бомбами
19:44
Осталась без молодого мужа: Бабкина мечтает о бутылке
19:24
Раздетая Навка нырнула на морозе в прорубь
19:01
Яббаров из "Дома-2" шокирован результатами ДНК-теста маленького сына
18:58
Состояние госпитализированной с коронавирусом Хмельницкой изменилось
18:45
Похитившим младенца в Подольске жителям Пензенской области предъявили обвинение
18:44
"Начинаю бежать за ним": Заворотнюк опозорилась перед звездой Голливуда
18:35
Смущает мальчиков: Дакота ввязалась в скандал из-за отсутствия лифчика
18:16
"Мне очень плохо": Айза Долматова сообщила о тяжелой болезни близкого
18:11
"На все соглашается": жаркие забавы Муцениеце с коллегой по цеху попали на видео
18:08
Байден намерен избегать контактов с Украиной – депутат Рады
18:00
Постоянная боль: после ковида у Бородиной начались проблемы со здоровьем
17:43
В Раменском двое неизвестных избили и ограбили гражданина
17:27
Смолов рассекретил отношения с внучкой Ельцина
17:24
Тяжелая артиллерия в лице адвоката Гордон: бывшая жена пошла на Гогунского из "Универа" войной после громких обвинений
17:24
Чехова на отдыхе прикрыла срам одеялом
17:24
Знаменитый шоумен заговорил о создании шоу "Дом-3"
16:51
Глубокий вдох едва не оставил Седокову без купальника
16:47
"Пусть жрут!": Волочкова сорвалась на грубость после вопросов о ее состоянии
16:45
В Петербурге семейная пара избила врача-педиатра
16:38
Мария Кожевникова раскрыла феноменальный дар сына
16:37
В Кремле отреагировали на беспорядки в США: Проблемы налицо
16:25
Сын известной супермодели скончался от передозировки
16:16
Главный опекун: наследство Алибасова после развода достанется Федосеевой-Шукшиной
16:11
Корчевников попрощался с личной жизнью
16:06
Сафронов высказался о предынсультном состоянии молодой вдовы Грачевского
15:58
Володин: Навальному не место в политике
15:53
Почему звезда "Великолепного века" Халит Эргенч боится повторить судьбу отца
15:41
"Почему нет?": молодая жена Петросяна заговорила о пластике
15:38
Узнавшему о смерти родного человека Манучарову потребовалось лечение психики
15:36
Москвичи смогут сделать прививку от коронавируса в торговых центрах
15:31
"Полная ахинея": друг взорвался из-за сообщений о тайном сыне Началовой
15:29
В Тюмени задержали пенсионера с заряженным револьвером
15:23
"Много обид": Друг рассказал о главной трагедии принца Гарри
15:15
Обнародовано видео купания Путина в крещенской проруби
14:57
Изменил себе: Жигунов показал любимую женщину
14:55
Зараженный коронавирусом Грачевский умер после отказа от вакцинации
14:45
На Большой кольцевой линии московского метро откроется станция "Каховская"
14:44
Не от хорошей жизни: Темнокожий бойфренд дочери Урганта распродает имущество
14:26
"Совсем с ума сошла?": партнер пришел в шок от дерзости Тодоренко
14:17
Специалист по сельскому хозяйству предрек падение цен на продукты в России
14:16
"Они не расставались": заявивших о разводе Алибасова и Федосееву-Шукшину вывели на чистую воду
14:16
"Чучело возомнило себя звездой": зарвавшуюся Бузову разнесли за неуважение к россиянам
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Чучело возомнило себя звездой": зарвавшуюся Бузову разнесли за неуважение к россиянам
Аналитик Усов назвал выгоду России от политического кризиса в Белоруссии
Три дня слез и скорби: на Первом канале меняют эфирную сетку из-за потрясшей страну трагедии
Захарова жестко ответила на призывы из США освободить Навального
"Порезали так, как было выгодно": воспевающее Пугачеву шоу уличили в обмане
"Роль для меня!": Ольга Бузова станет ведущей нового сезона "Последнего героя"
Политика
Политолог Акопов о заинтересованности Европы в белорусском политическом кризисе: Поиграют и бросят

Политолог Акопов о заинтересованности Европы в белорусском политическом кризисе: Поиграют и бросят

Фото: Ovsyannikova Yulia/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Политический кризис в Белоруссии в большей степени интересует Европу, чем США. К такому выводу пришел российский журналист, политолог Петр Акопов.

Продолжение: Эксперт Карбалевич о последствиях лишения Минска ЧМ по хоккею: Лукашенко усилит репрессии
прочитано 355 раз

Позиции Александра Лукашенко пошатнулись после того, как Минск лишили возможности провести в 2021 году чемпионат мира по хоккею, считают политологи. Бытует мнение, что западные лидеры используют все возможности для того, чтобы повлиять на президента Белоруссии.

ПО ТЕМЕ

Тихановская попросила ЕС помочь ей безопасно вернуться в Белоруссию

Повод отнять у Минска чемпионат мира по хоккею возник сразу после победы Лукашенко на выборах – аналитик Кабанов

Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Российский журналист и политолог Петр Акопов выразил мнение, что у затеянной политической игры есть определенный срок годности. Эксперт убежден, что в происходящем в Белоруссии больше заинтересованы европейские кураторы, чем американские.

По словам Акопова, в скором времени зарубежные силы "поиграются и постепенно бросят" республику. Политолог добавил, что оказать давление на Россию через Белоруссию и через Лукашенко не получится. "Прибалты и поляки еще будут бегать, но все закончится ничем", – цитирует эксперта издание "Украина.ру".

Напомним, что белорусские граждане начали выходить на улицу в августе 2020 года. Люди оказались недовольны тем, что Александр Лукашенко был объявлен победителем на прошедших президентских выборах.

Светлана Тихановская, которая являлась главным политическим оппонентом Батьки, бежала в Литву. Оттуда она сообщила о создании Координационного совета оппозиции.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 19 января 2021, 21:40 Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Тихановская попросила ЕС помочь ей безопасно вернуться в Белоруссию
Пушков: Роль президента Зеленскому совершенно не удалась
Экс-глава Нацбанка Белоруссии ожидает уход Лукашенко в 2021 году
Лавров высказался о странностях на выборах президента США: В одни ворота

Шоу-бизнес

"Кровянистые выделения не прекращаются два месяца": Муцениеце столкнулась с интимной проблемой
Осталась без молодого мужа: Бабкина мечтает о бутылке
Раздетая Навка нырнула на морозе в прорубь
Яббаров из "Дома-2" шокирован результатами ДНК-теста маленького сына

Проишествия

"Вести" рассказали о подготовке аспиранта МГУ к погромам
Адвокат Екатерина Гордон сообщила о похищении Марины Чайки
Блогер Варламов раскрыл подробности своего задержания в Южном Судане: Камера с осиными гнездами
Убивший аспирантку историк Соколов решил обжаловать приговор

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Не просто подруга и пресс-секретарь: Исаеву объявили суррогатной матерью тайного сына умершей Началовой

Помогла замороженная яйцеклетка
Шоу-бизнес

Должна вернуть! От матери Собчак требуют через суд часть выплаченной пенсии

Чиновники обратились в суд
Шоу-бизнес

Зараженный коронавирусом Грачевский умер после отказа от вакцинации

Режиссер говорил, что он здоров
Шоу-бизнес

Бузовой стало плохо из-за кулинарных извращений на Мальдивах

Ведущая в ужасе от своего вида

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 19 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 15 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Жалуются только слабые": Роднина разнесла ноющего Плющенко
Рукоблудника Дзюбу предложили выдвинуть в президенты России
Тарасова отказалась признавать Плющенко тренером после скандала с особняками
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+