В палате представителей США захотели объявить импичмент Байдену

Вопрос об импичменте Байдена политик намерена вынести на обсуждение в его первый рабочий день в качестве президента. Недопустимо, чтобы лидером США стал человек, готовый злоупотреблять полномочиями, объяснила она.



Грин считает, что Байдена могут легко подкупить иностранные правительства, китайские и украинские энергетические компании. "21 января я прибегну к статьям об импичменте в отношении Джо Байдена", – сказала член палаты представителей в эфире телеканала Newsmax.

Какие именно обвинения планируется выдвинуть против Байдена она не уточнила. Однако упомянула о связях избранного президента США с Украиной.

On January 21st, I’m filing Articles of Impeachment on President-elect @JoeBiden.



75 million Americans are fed up with inaction.



It’s time to take a stand.



I’m proud to be the voice of Republican voters who have been ignored. #ImpeachBiden#QuidProJoe #BidenCrimeFamily pic.twitter.com/E83s1iOoVF