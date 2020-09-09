Песков: прямая линия с Путиным в 2020 году не состоится

Дмитрий Песков сделал важное заявление. Он поведал, что прямой линии с Владимиром Путиным в текущем году не будет.
Чиновник подчеркнул, что из-за пандемии коронавируса российский лидер проводит своего рода "прямые линии" уже не раз, по этой причине организовывать еще одно масштабное мероприятие аналогичного формата будет лишним. По словам Пескова, граждане смогут обратиться к главнокомандующему в декабре во время пресс-конференции, передает Москва 24.
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