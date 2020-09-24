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Эксперт: Лукашенко нагнетает страхи, чтобы номенклатура не переходила на сторону народа

Эксперт: Лукашенко нагнетает страхи, чтобы номенклатура не переходила на сторону народа

Александр Лукашенко. Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС
Не так давно Александр Лукашенко заявил, что в случае его ухода с его подельника будут жестоко расправляться. Политологи разгромили эту версию в пух и прах.
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Лукашенко неоднократно заявлял, что не намерен расставаться со властью. Белорусский президент считает себя гарантом безопасности своих сторонников. Батька заявил, что если он уйдет, его сторонников будут резать.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Член политсовета ОГП Лев Марголин порассуждал о том, насколько слова политика могут соответствовать действительности. Эксперт начал с того, что серьезно воспринимать реплики Лукашенко не получается. В мирной стране в XXI веке такие методы борьбы народа со сторонниками диктатора исключены.

При этом Марголин отметил, что фигурально это заявление имеет смысл. Дело в том, что в случае лишения Лукашенко президентского кресла высшие чины, ответственные за насилие на улицах Белоруссии, предстанут перед судом.

При этом эксперт исключил возможность массовых люстраций. Наиболее вероятен тот вариант, при котором специалисты разных отраслей начнут работать во благо народа, а не одного человека.

Марголин добавил, что сторонники Лукашенко прекрасно понимают, что ни с кем расправляться не будут. Громкие слова способны напугать лишь самых несмышленых персон.

Политический деятель Виктор Корнеенко выразил схожее мнение по данному вопросу. Он назвал угрозы Лукашенко ложными. "Лукашенко нагнетает страхи, чтобы номенклатура не переходила на сторону народа", – цитирует Корнеенко UDF.BY.

Автор: 24 сентября 2020, 08:51 Источник: UDF.BY ✓ Надежный источник
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Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие

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