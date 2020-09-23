Стрельба и перекрытие дорог: на протестах в Белоруссии становится "жарко"

В среду президент Белоруссии Александр Лукашенко, возглавляющий государство уже 26 лет, официально заступил на шестой срок. Однако эта инаугурация разительно отличалась от предыдущих: опасаясь народного гнева, Лукашенко принес присягу максимально "тихо". Церемония проходила в узком кругу доверенных лиц белорусского лидера, без предварительного объявления и освещения в СМИ.
Но скрыться от внимания граждан Батьке не удалось. Вскоре после новости об инаугурации жители Белоруссии начали массово выходить на улицы по всей стране. И если прежде протест был мирным, то сейчас митингующие настроены куда более решительно. В оппозиционных СМИ появились сообщения о десятках задержанных, ко многим из которых применили силу: телеграм-каналы пестрят фотографиями белорусов с окровавленными лицами и перебинтованными головами.
Демонстранты вновь выстроились в "цепи солидарности", но на этот раз они выходили на проезжие части дорог и перекрывали движение транспорта. Такое произошло в Минске на проспекте Победителей и возле станции метро "Немига". В ответ силовики применили водометы с краской и слезоточивый газ. Некоторые очевидцы сообщали о стрельбе у стелы "Минск – город-герой", однако кто открыл огонь – неизвестно.
Оппозиционные СМИ отметили, что проведя инаугурацию негласно, Александр Лукашенко нарушил Конституцию Белоруссии. В основном законе страны указано, что церемония должна транслироваться по государственному телевидению и радио.
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