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Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко

Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко "уходом на пенсию"

Светлана Тихановская. Фото: Florian Gaertner/photothek.net v/www.globallookpress.com
Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала тайную инаугурацию Александра Лукашенко. Политик назвала прошедшую в Минске церемонию фарсом.
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Оппозиционер выпустила в среду видеообращение к соотечественникам. В ходе выступления Светлана Тихановская заявила, что Александр Лукашенко больше не является легитимным президентом Белоруссии. Его приказы силовикам больше не подлежат исполнению.

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Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук)

Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

Тихановская назвала себя единственным лидером белорусов. По ее словам, сейчас граждане должны объединиться и начать вместе строить новую Белоруссию. "Лукашенко ушел на пенсию", – приводит слова оппозиционера телеграм-канал "Пул Первой".

Экс-кандидат в президенты добавила, что европейские лидеры выступают на стороне протестующих. Они поддерживают народ в желании провести новые выборы главы государства. Некоторые пообещали инвестиционные пакеты в случае победы демократии.

"Вместе мы победим", – заключила Тихановская.

Напомним, выборы главы Белоруссии состоялись 9 августа. По подсчетам Центризбиркома, Александр Лукашенко получил более 80% поддержки. За его главного оппонента Светлану Тихановскую отдали голос около 10% жителей республики.

Через несколько дней после обнародования итогов оппозиционер переехала в Литву. Пресс-секретарь объяснила, что перед Светланой Тихановской поставили жесткий выбор: либо покинуть страну, либо оставить детей сиротами.

Автор: 23 сентября 2020, 16:32 Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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Железная леди Белоруссии: жизнь и карьера Светланы Тихановской

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Larissa kunova
Ответить
Дешевая проплаченная <цензура> эта Тихановская.
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