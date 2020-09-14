Переговоры проходят в резиденции "Бочаров Ручей". Президенты беседуют в формате "один на один" без репортеров, в атмосфере строгой секретности. В любой момент к ним могут присоединиться послы.
В ходе встречи Лукашенко заявил о необходимости готовить армии Белоруссии и России для отражения внешней агрессии. Глава республики уточнил, что западные государства проводят учения, когда хотят, ни с кем не считаясь.
Также президент предложил спланировать совместные учения на годы вперед. "Оборонная безопасность никогда у нас не вызывала никаких споров", – приводит слова Лукашенко РИА Новости.
Напомним, что в Белоруссии уже несколько недель проходят митинги. Причиной тому стало недовольство многих граждан результатами выборов президента. В крупных городах акции протеста жестко подавляют силовики.
Александр Лукашенко сообщил, в дестабилизации обстановки в стране заинтересованы некоторые европейские страны – Польша, Чехия, Литва и Украина. Политик рассказал, что не отдаст власть просто так.
Слова белорусского лидера вызывали скепсис у многих политических экспертов. По их мнению, Александр Лукашенко выдумал внешнего врага, чтобы подольше задержаться у власти.
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