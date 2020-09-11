"Зачем он это делает?": Песков раскрыл неожиданные предпочтения Путина

Пресс-секретарь рассказал, что Владимир Путин регулярно узнает последние новости из газет. Президент читает как электронные, так и бумажные издания, но предпочтение все-таки отдает последним. "Он относится к той категории людей, которые должны обязательно взять хрустящую газету в руки", – подчеркнул Дмитрий Песков.
Слова пресс-секретаря удивили присутствующих. На вопрос, зачем глава государства делает это, пресс-секретарь ответил, что журналисты часто дают информацию раньше многих ведомств. К тому же политик, который руководит такой огромной страной, как Россия, не может просто игнорировать прессу.
Также Песков опроверг информацию о том, что Кремль намерен объединить Санкт-Петербург и Ленинградскую область. По словам пресс-секретаря, такие решение должны принимать снизу, другими словами, сами регионы. "Сверху никто навязывать ничего не должен", – заявил он.
Ранее Песков сообщил, что прямая линия с Путиным в этом году не состоится. Он отметил, что на фоне пандемии президент отвечает на вопросы граждан уже несколько месяцев. Пресс-секретарь уточнил, что в декабре пройдет ежегодная пресс-конференция, которая будет содержать элементы прямой линии.
Популярные темы форума
Патриархат или матриархат?
Ну,я заметила ,что прошлые дети ,вообще мужчинам не нужны ,а вы?
Как вы относитесь к паре Ваперия и Пригожин?
Прошлые дети нужны мужчинам
Замуж за иностранца
Зара сидит на гречке
Стоит ли получать российское гражданство?
Вы когда нибудь уводили мужика?
Приключение Буратино "помните фильм?
Говядина или курица?