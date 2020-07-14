В Москве допустили изменение позиции Путина по Донбассу: Сумеет удивить всех

В Кремле отрицают намерения присоединить к России Донецкую и Луганскую республики, но позиция президента Владимира Путина может измениться, считает режиссер Александр Коробко. Он считает, что своим решением глава государства удивит всех.



Позиция российского руководства по некоторым ключевым вопросам может стремительно меняться, отметил режиссер. Отношение Путина к вопросу Донбасса во многом зависит от обстоятельств, заявил Коробко.



В качестве примера он привел воссоединение Крыма с Россией и недавнее принятие поправок к Конституции. Действия Путина трудно просчитать, но ясно одно – Донбасс в беде он не оставит, уверен Коробко.

Режиссер напомнил, что до революции 1917 года Донецк и Луганск были частью исторического региона Новороссия, затем объединились в Донецко-Криворожскую республику. Только после установления власти большевиков на территории Российской империи Донбасс отдали в состав Украины, подчеркнул Коробко.

Решение Путина по Донецку и Луганску удивит всех, считает режиссер. "Не надо пытаться измерить "аршином общим" ни Россию, ни президента. Я верю в него", – цитирует Коробко сайт телеканала "Царьград".

Ранее бывший премьер-министр Донецкой республики Александр Бородай анонсировал скорое вхождение Донбасса в состав России. Де-факто ДНР и ЛНР уже являются частью РФ, а вскоре это решение будет оформлено юридически, заявил он.

О присоединении к России периодически говорит и руководство Донецкой республики. Интеграция с РФ – главная цель ДНР, отмечал глава республики Денис Пушилин.