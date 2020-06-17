Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в ДТП

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в дорожную аварию в центре Лондона. На дорогу перед его автомобилем выбежал участник митинга, из-за чего водитель резко затормозил.
Водитель ехавшего сзади автомобиля охраны не успел среагировать и врезался в машину Джонсона. Известно, что британский премьер находился в автомобиле, но не пострадал. Участник протестной акции был задержан.
Популярные темы форума
Я буду голосовать ". За!". И никто мне не указ!
Любовь проходит, Путин никогда!
Какое наказание заслужил Ефремов?
Мне 74. Хорошее здоровье и я хочу ребенка. Ему 57 лет.
Заголовки публикаций СМИ в инете
У людей денег нету а цены растут как на дрожах
Рыжие самые красивые
Зачем парад победы?
Спасибо за безбедную жизнь!
Как думаешь, какого она цвета? И сколько ей лет?