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Подавший в суд на Путина экс-губернатор попал в больницу

Подавший в суд на Путина экс-губернатор попал в больницу

Владимир Путин. Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/www.globallookpress.com
Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев накануне стал одной из самых обсуждаемых персон в российских СМИ. Экс-губернатор обратился в Верховный суд России с иском к самому главе государства.
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Согласно материалам, опубликованным на сайте высшего судебного органа страны, Игнатьев решил оспорить указ президента России Владимира Путина, которым российский лидер снял бывшего главу региона с должности. Политик был отстранен от работы в конце января в связи с утратой доверия.

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Михаил Игнатьев руководил Чувашией с августа 2010 года. Он был переизбран на пост по результатам региональных выборов в 2015 году. Поводом для увольнения чиновника стали несколько скандалов с его участием: так, политик призывал "мочить" надоевших ему журналистов, а также заставил одного из сотрудников МЧС прыгать подобно собаке за ключами от новой техники.

Иск экс-губернатора к Владимиру Путину был подан 20 мая и был принят в производство на следующий день. Судебное заседание было запланировано на 30 июня. Однако теперь его проведение находится под большим вопросом.

Как пишет "Коммерсант", Михаил Игнатьев был госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга. У него диагностировали двухстороннюю пневмонию, которая поразила большую часть легких 58-летнего мужчины. Врачи оценивают состояние политика как тяжелое. В настоящее время он подключен к аппарату для искусственного насыщения крови кислородом.

Напомним, что пневмония развивается при тяжелых случаях заболевания коронавирусом COVID-19. Однако сообщений о заражении Игнатьева новой инфекции не поступало.

Автор: 27 мая 2020, 12:17 Источник: Коммерсант ✓ Надежный источник

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