Володин предложил создать межпарламентскую комиссию России и Финляндии

Законодатели обсудили взаимодействие профильных
парламентских комитетов двух стран, в том числе по вопросам экологии и лесной
промышленности. Одной из тем обсуждения стала ситуация в Парламентской
ассамблее Совета Европы.
Вячеслав Володин выразил благодарность финским парламентариям за поддержку российской делегации в ПАСЕ. Для Хельсинки важно, чтобы российские законодатели принимали участие в работе организации, подчеркнул Матти Ванханен.
Диалог между депутатами не должен прерываться, уверен спикер Госдумы. Если такое происходит, то это говорит о том, что политики утратили способность конструктивно общаться друг с другом, уверен председатель нижней палаты.
"Это говорит уже об отсутствии квалификации, отсутствии предназначения, для чего человек избирался в парламент", – полагает Володин.
Россия и Европа проходят непростой период двусторонних отношений, но диалог должен быть всегда, даже в самых сложных ситуациях, уверен спикер Госдумы. Он предложил финскому коллеге развивать межпарламентское сотрудничество: вести совместную работу на уровне профильных комитетов и обсудить создание межпарламентской комиссии высокого уровня.
При этом важно принимать во внимание традиции и культуру разных стран, уверен Володин. "Когда без учета этого пытаются внести какие‑то предложения или строят диалог, не учитывая специфику, конечно, это приводит к напряжению", – добавил спикер. Такой подход позволит найти решения многих вопросов, согласился Ванханен.
Международное сотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего депутатского корпуса.
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