В России дали жесткий ответ на заявление о войне с Белоруссией

Провокатором высшей категории назвал Владимир Джабаров главу украинской дипломатии. На своей должности, заметил сенатор, Вадим Притайко занимается не международными делами, а попыткой столкнуть два иностранных государства.
Даже если забыть об антидипломатичности такого подхода, глава МИД Украины пытается отстаивать позицию, которая противоречит юридическим документам и фактам объективной реальности. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам напомнил, что Россия, как правопреемница Совесткого Союза, предоставила независимость всем республикам Советского Союза, в том числе Украине и Белоруссии.
Кроме того, подчеркнул он, Россия и Украина и вовсе входят в состав Союзного государства. Разумеется, между Москвой и Минском могут существовать разногласия экономического характера и проблемы, обсуждение которых ведется на различном уровне. Однако пытаться выдать эту работу за начало войны – ошибка.
"Это политическое преступление господина Пристайко", – цитирует НСН Владимира Джабарова. Сенатор добавил, что Вадим Притайко не достоин возглавлять дипломатию такого большого государства, как Украина.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины сделал заявление о войне России и Белоруссии. По его словам, до начала открытого вооруженного противостояния остается ждать всего пару лет. Единственный способ избежать этого, считает дипломат, заключается в утрате независимости.
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