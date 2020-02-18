Сделано заявление о войне России с Белоруссией

Украинский министр предсказал начало вооруженного конфликта двух государств еще несколько лет назад. Тогда в беседе с белорусскими журналистами он отметил, что, если те намерены остаться независимыми, их ждет война с Россией. Глава ведомства добавил, что на республику обрушатся "те же тяжести и страдания", что и на Украину.
На вопрос репортеров о том, говорил ли он это лично президенту Александру Лукашенко, украинский министр ответил положительно. По словам Вадима Пристайко, глава Белоруссии сам несколько раз дал понять, что военные будут защищать интересы своей страны, сообщает РИА Новости.
"Наш совет заключается в том, что, если на вас нападет Россия, то у вас остаются две возможности. С помощью иностранных партнеров быть разумными и спокойными – и проиграть. Или сразу начать воевать", – сказал Пристайко в беседе с пражским изданием Respekt.
Высказывание министра иностранных дел прокомментировал в "Твиттер" российский сенатор Алексей Пушков. Он уверен, что в словах украинского политика дипломатией и не пахнет. "Явная чушь о том, будто Белоруссию ждет война с Россией, – это смесь дешевой пропаганды и примитивного маневра с целью стравить Москву и Минск", – цитирует его URA.ru.
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