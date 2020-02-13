"Циничная ловушка": украинцы запаниковали от плана Путина по Донбассу

Окружение Владимира Путина заинтересовано в выборах в
Донбассе ради продвижения собственных интересов. С таким заявлением выступил
бывший депутат Верховной рады Андрей Тетерук.
Москва попытается отдать Донбасс Украине, но на своих условиях, считает бывший парламентарий. В пример он привел Приднестровье - непризнанную республику, формально входящую в состав Молдавии, но де-факто сильно зависящую от России.
Главное условие России – признание украинским руководством Донецкой и Луганской республик, передает слова бывшего парламентария портал "Апостроф". По мнению Тетерука, Москва заинтересована в легализации управленческих структур ДНР и ЛНР в украинском политическом поле.
В Киеве между тем не оставляют надежд вернуть Донбасс на своих условиях. Прошло пять лет с момента подписания минских соглашений, однако ни один пункт договоренностей не выполнен. Украинское руководство, что при Петре Порошенко, что при Владимире Зеленском, уклоняется от выполнения документа и пытается трактовать его положения по-своему.
Один из ключевых моментов соглашений – контроль над границей. В минских договоренностях сказано, что Украина получит контроль над границей после проведения выборов в Донбассе и закрепления особого статуса региона в конституции страны. Но Киев настаивает на другом, более выгодном для себя порядке действий.
Однако для начала нужно прекратить огонь на линии разграничения. А к этому украинские власти, судя по всему, не стремятся. Обстрелы со стороны ВСУ продолжаются, гибнут мирные граждане. 24 января мощному обстрелу подвергся Донецк.
Надежда на мир в регионе появилась после саммита нормандского формата в Париже в начале декабря. Владимир Путин и Владимир Зеленский подтвердили приверженность минским соглашениям и договорились продолжить работу по разведению войск.
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