Политолог предупредил о подготовке Турции к войне с Россией

Турция желает участвовать в миротворческой операции в Нагорном Карабахе, для Анкары присутствие одной лишь Москвы в этом регионе невыгодно, отметил эксперт. По его мнению, Эрдоган видит себя главным победителем в войне и хочет получить такой же серьезный статус в Закавказье.
"Анкаре важно показать, что она как минимум не слабее, а то и сильнее Москвы на Кавказе", – сказал политолог.
Россия дальновидно пытается не допустить участия турецких войск в миротворческой операции в Карабахе, отметил Мирзаян. В тех регионах, на которые положил глаз Эрдоган, всегда вспыхивают войны, напомнил эксперт.
Анкара готовится к конфликту с Москвой. Он неизбежен, убежден политолог. "Турция входит в российскую сферу влияния и засматривается и на российские территории, где проживает тюркское население", – пояснил Мирзаян.
Напомним, что 10 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились о прекращении огня. Ереван передает под контроль Баку несколько районов Нагорного Карабаха. Для связи с Арменией у непризнанной республики остался Лачинский коридор шириной пять километров.
Порядок и спокойствие на оставшейся под контролем армян территории обеспечивает контингент российских мироворцев. В Карабах прибыли почти две тысячи человек с техникой.
На следующий день после подписания мирного договора Эрдоган анонсировал участие турецких военных в миротворческой операции. В российском МИДе заявили, что Анкара может присутствовать в Карабахе только в качестве наблюдателя за режимом прекращения огня.
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