В Армении рассказали о планах Эрдогана: Хочет доминировать на Кавказе

В 90-е годы Турция пыталась влиять на страны постсоветского пространства с преимущественно тюркским населением, но тогда у нее не было достаточно сил, сказал Искандерян. За 30 лет Анкара нарастила ресурсы, констатировал эксперт.
По его словам, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пытается разжечь конфликты в разных регионах и на извлечь из них выгоду. Намерения Анкары затрагивают интересы Москвы, отметил Искандерян.
Он напомнил, что Турция и раньше поддерживала Азербайджан, но не делала это столь демонстративно. Вмешательство Анкары сильно осложнило ситуацию на Южном Кавказе, констатировал политолог.
Амбиции Эрдогана не ограничиваются Карабахом и Азербайджаном, убежден Искандерян. Анкара намерена доминировать в кавказском регионе, сказал эксперт в интервью порталу "Украина.ру".
Новый виток боевых действий начался 27 сентября. К началу ноября азербайджанская армия установила контроль над южными территориями непризнанной республики и подошла к стратегически важному городу Шуша. 8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии населенного пункта – до столицы Карабаха Степанакерта оставалось несколько километров.
10 ноября Россия, Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня. Ереван должен передать Баку два района Нагорного Карабаха. На оставшейся части непризнанной республики размещается контингент российских мироворцев – почти две тысячи человек с техникой.
Связывать Нагорный Карабах с Арменией будет гуманитарный Лачинский коридор шириной пять километров. Вдоль него также развертывается российский миротворческий контингент.
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