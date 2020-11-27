Украинский дипломат: Приход Байдена дает шанс вернуть Крым

Победа Джо Байдена на президентских выборов в США взбодрила украинских политиков. В Киеве надеются, что демократ поможет вернуть Крым.



Приход Джо Байдена в Белый дом – шанс для Украины вернуть полуостров, считает бывший заместитель министра иностранных дел страны Константин Елисеев. Он призвал власти делать все возможное, чтобы добиться расположения новой американской администрации.



По мнению Елисеева, Киеву следует договариваться с Вашингтоном о новых поставках оружия и продолжении санкционного давления на Россию. Дипломат считает, что Украине будет легче вести дела с Байденом, чем с Трампом, ведь демократ хорошо знает политическую "кухню" Незалежной.

Помимо шанса на возврат Крыма, дипломат увидел в приходе Байдена возможность "деоккупировать" Донбасс. Елисеев выразил надежду, что новый президент США продолжит жесткую линию в отношениях с Россией.

Надежды Киева могут оказаться тщетными. Ранее депутат Госдумы Константин Затулин выразил мнение, что связываться с Украиной Джо Байдену невыгодно.

Он напомнил о расследовании в отношении украинской частной нефтегазовой компании "Буризма", в совет директоров которой входил сын избранного президента США Хантер.

Отпрыска влиятельного отца обвинили в коррупции. Расследованием занялась Генпрокуратура Украины. После визита в Киев Джо Байдена дело замяли, генеральный прокурор Виктор Шокин лишился должности.

Затулин уверен: в раскручивании токсичной украинской темы Байден не заинтересован. Избранный президент США постарается максимально дистанцироваться от Киева, убежден парламентарий.