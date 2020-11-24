Байдену посоветовали не связываться с Украиной: Это ловушка

Украинская тема станет ловушкой для Джо Байдена, считает парламентарий. Он напомнил о Дональде Трампе, которого подозревали в связях с Россией.
Если Байден вплотную займется украинской темой, то навлечет на себя подозрения в связи с коррупционным скандалом вокруг его сына Хантера. Оппоненты избранного президента США не оставят эту историю без внимания, уверен депутат.
Речь идет о деле нефтегазовой компании Burisma. В состав совета директоров предприятия входил Хантер Байден. Его обвинили в коррупции. Расследование вела украинская Генпрокуратура. После визита в Киев Джо Байдена дело замяли, а генерального прокурора Виктора Шокина уволили.
Избранный президент США не заинтересован в раскручивании этой темы, убежден парламентарий. По мнению Затулина, Байден попытается дистанцироваться от Украины. Но изменение позиции Белого дома по Крыму и Донбассу не будет, сказал депутат в интервью порталу "Украина.ру".
Когда придёт Байден, Украина станет личным ранчо Хантера.— Денис (@fractusden) November 8, 2020
Схожего мнения придерживается политолог Кость Бондаренко. Ранее он заявил, что украинская тема в связи с расследованием вокруг Burisma стала для Джо Байдена Токсичной. Избранному президенту США лучше ее не касаться, убежден эксперт.
Политолог отметил, что бывший президент Петр Порошенко и его соратники надеются получить поддержку от нового главы Белого дома. Но в ближайшие четыре года Украина не будет в числе приоритетов американской внешней политики, убежден Кость Бондаренко.
Напомним, что 3 ноября в США прошли президентские выборы. Представитель Демпартии Джо Байден объявил о своей победе. Дональд Трамп заподозрил оппонентов в фальсификациях в ключевых штатах. Юристы республиканцев обратились в суд.
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