Иностранные лидеры поздравили Владимира Путина с днем рождения

Владимир Путин в среду, 7 октября, отмечает свой 68-й день рождения. Президент России принимает поздравления от иностранных лидеров.



Одним из первых Владимира Путина поздравил президент Молдавии Игорь Додон. Он пожелал ему доброго здоровья, долголетия и больших успехов в реализации всех планов и устремлений во благо России.



С поздравлениями в адрес Владимира Путина обратился и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. "Уверенное социально-экономическое развитие Российской Федерации, последовательное укрепление ее государственности и авторитета на международной арене неразрывно связаны с вашим именем", – говорится в его послании.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указал на важность отношений Москвы и Тель-Авива. "Я поздравил президента Путина с днем рождения. Продолжаем укреплять важные и хорошие отношения между нами", – написал политик на своей странице в "Твиттер".

С теплыми словами в адрес российского лидера обратился и президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Проводимая под вашим руководством внутренняя и внешняя политика, направленная на эффективное социально-экономическое развитие России, повышение ее авторитета и влияния в мире, пользуется широкой и несомненной поддержкой граждан", – отметил он.

Лукашенко заявил, что дорожит отношениями с Путиным. Президент Белоруссии назвал российского коллегу надежным другом и сторонником республики, с которым можно строить достойное будущее двух государств. Лукашенко пожелал Путину крепкого здоровья и свершения намеченных планов.

Президент Сербии Александр Вучич пожелал Владимиру Путину "доброго здоровья, чтобы мудро вести Россию путем успеха и благосостояния" и укреплять ее влияние во всем мире. Он выразил российскому лидеру благодарность за поддержку Сербии.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди высоко оценил вклад Владимира Путина в укрепление стратегического партнерства между двумя странами.

Поздравил российского лидера и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Россия за прошедшие годы добилась больших успехов в социально-экономическом развитии, отметил он.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев пожелал Владимиру Путин крепкого здоровья, успехов и благополучия. "А также мира и процветания дружественному российскому народу", – сказано в сообщении пресс-службы узбекского лидера.

Также Владимира Путина поздравили президенты Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Азербайджана Ильхам Алиев, Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, бывший канцлер Германии Герхард Шредер, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Владимир Путин родился в 1952 году в Ленинграде. В 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского госуниверситета, а спустя 10 лет стал выпускником Краснознаменного института КГБ имени Андропова.

В 90-е годы был советником мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. В команде градоначальника Владимир Путин отвечал за внешние связи мэрии.

В августе 1996 года Путин переехал в Москву и перешел на работу в Управление делами президента. Спустя два года возглавил ФСБ. 16 августа 1999 года стал председателем правительства.

Первый раз на президентский пост Владимир Путин избрался 26 марта 2000 года. Он получил почти 53% голосов. В дальнейшем он переизбирался три раза – в 2004, 2012 и 2018 годах.