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Политика

Путин назначил нового заместителя главы Росгвардии

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Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Виктора Стригунова первым заместителем главы Росгвардии. Прежде военачальник командовал Сибирским округом гвардейских войск, сообщает телеканал "Царьград".

Стригунов окончил Военную академию Генштаба Вооруженных сил России в 2002 году. После этого он возглавил Новосибирский военный институт внутренних войск МВД. Три года назад глава государства присвоил ему звание генерал-полковника.  

Автор: 27 января 2020, 18:41

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