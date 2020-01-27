Путин назначил нового заместителя главы Росгвардии

Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Виктора Стригунова первым заместителем главы Росгвардии. Прежде военачальник командовал Сибирским округом гвардейских войск, сообщает телеканал "Царьград".
Стригунов окончил Военную академию Генштаба Вооруженных сил России в 2002 году. После этого он возглавил Новосибирский военный институт внутренних войск МВД. Три года назад глава государства присвоил ему звание генерал-полковника.
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