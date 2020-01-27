При ракетном обстреле посольства США в Ираке пострадали несколько человек

Вечером 26 января несколько ракет упали в столице Ирака. Реактивные снаряды попали по "зеленой зоне" Багдада – району в центре города, где находятся государственные учреждения и дипломатические представительства.
По последним данным, в результате обстрела пострадали несколько человек. Как передает РИА Новости, спасатели эвакуируют людей с территорий посольств.
Госдеп США отреагировал на случившееся. Представители ведомства призвали правительство Ирака выполнять обязательства по защите дипломатических объектов. В то же время они не уточнили, пострадали ли сотрудники посольства Америки при обстреле, сообщает телеканал "360".
Популярные темы форума
Читатели "Дни.ру", ВНИМАНИЕ!!!
Путин молодчинка!
Страшна как смертный грех или Откуда миллионы у рассуждающей о нищих россиянах Алены Водонаевой?
Супер монарх!Жириновский давно предлагает сделать в России монархию.
Уже начать бояться?!
Старая лезба
Кто есть "быдло"?..
За что Джуна ненавидела Пугачеву?
А при чем здесь Скабеева в топе о Водонаевой и народе " быдло"?
Чайка слетел...