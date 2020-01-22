Володин высоко оценил вклад Медведева в диалог Думы и правительства

Несмотря на сопротивление отраслевых министров и аппарата,
Медведев многое сделал для укрепления сотрудничества Думы и правительства,
отметил Володин. "Мы практически вышли на другой уровень коммуникаций,
который нам позволяет более качественно готовить законы", – подчеркнул
спикер.
Уровень коммуникации при новом составе правительства необходимо сохранить, уверен Володин. Об этом депутаты говорили Михаилу Мишустину во время обсуждения его кандидатуры.
Комментируя назначение Леонида Левина на должность главы аппарата правительства, Вячеслав Володин указал на недоработки прежнего состава кабмина в сфере цифровой экономики. Законы не внесены, и это проблема ряда ведомств, подчеркнул председатель нижней палаты.
На новой должности Левин будет заниматься теми же вопросами, что и в Госдуме – IT, цифровая экономика, СМИ. Он пообещал сделать все возможное для укрепления взаимодействия с парламентом.
Напомним, что 22 января Михаил Мишустин представил обновленный состав правительства. Первым вице-премьером стал Андрей Белоусов. Всего у главы кабмина девять заместителей.
Вячеслав Володин выразил надежду на эффективную работу правительства. "Надеемся, что новый состав правительства сделает все возможное, чтобы как можно быстрее мы покончили с бедностью, повышалось благосостояние наших граждан", – сказал спикер.
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