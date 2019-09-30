"Один провал за другим": Киев бросился в ноги к Москве ради спасения

Украинские политики, дипломаты, чиновники и эксперты успели продемонстрировать удивительное умение игнорировать факты объективной реальности во врем своих выступлений. В подавляющем большинстве случаев подобный подход применялся ими, когда дело касалось России. Однако с изменением международной ситуации начался меняться и этот подход.
В частности, после возвращения России в ПАСЕ украинская делегация по началу устраивала истерики и грозилась уходом. Однако позже Елизавета Ясько заметила, что, возможно, Киеву было бы полезно пообщаться с Москвой в рамках этой площадки.
"Я политолог, мне всегда политика была интересна. Мне же нужно чувствовать и понимать, что происходит в мире, поэтому отказываться от общения с россиянами – это, я считаю, неправильно. Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит", – объяснила она свою позицию.
Новый глава делегации Украины в ПАСЕ Ясько заявила: «Мы не можем игнорировать Россию». Мысль очевидная, но для украинского депутата - чуть ли не революционная. Чем раньше в Киеве поймут, что попытки игнорировать Россию вредны для самой Украины, тем быстрее встанут на верный путь.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 30, 2019
Подобный подход абсолютно верен и оправдан, однако некоторыми украинцами он был воспринят как сдача позиций и буквально бросание в ноги Москве. Экспертное сообщество оценивает шаги Киева менее экспрессивными формулировками, однако отмечает, что украинские власти могут надеяться решить за счет своего восточного соседа какие-то свои проблемы.
"Я думаю, что офис украинского президента осознает, что на протяжении последних месяцев Украина переживает один внешнеполитический провал за другим. Я думаю, что внешнеполитическое ведомство Украины попытается несколько сгладить провалы последних месяцев, в том числе в вопросе участия украинских парламентариев в структурах ПАСЕ", – цитирует RT политолога Ивана Мезюхо.
Он добавил ,что о выстраивании полноценного диалога речи пока не идет – украинская сторона до сих пор не отказалась от набившей оскомину еще при Петре Порошенко риторики. "Для осуществления такого диалога должно быть четкое понимание со стороны украинского государства", – подчеркнул эксперт.
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