Путин направил в НАТО важное письмо о ракетах в Европе

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности открыл Вашингтону и Москве возможность разрабатывать и производить этот вид вооружения. Однако избежать серьезного обострения ситуации еще можно.
В частности, президент России Владимир Путин выступил с предложением о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности на территории Европы, передает "Коммерсантъ". Примечательно, что ранее Москва уже выступала с подобным предложением, однако встречной заинтересованности у западных партнеров не заметила.
Об этом обстоятельстве в своей письме также упомянул Владимир Путин, передает РИА ФАН. "Призываем поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия", – говорится в послании.
Путин направил в несколько европейских стран послание с предложением ввести мораторий на размещение ракет: «Призываем поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного объявленого Россией» pic.twitter.com/rJSSRdkEHq— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 25, 2019
Российский лидер подчеркнул, что Москва не будет размещать попадавшие под ДРСМД вооружения в Европе и других регионах, пока от этого же будут воздерживаться американцы, передает "Царьград". Сообщается, что даже после послания Владимира Путина западные страны не спешат занять конструктивную позицию.
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