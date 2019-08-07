Фракция "ЕР" поддержала расследование иностранного вмешательства в российские выборы

Для проведения расследования необходимо создать
межфракционную комиссию, отметил парламентарий. Он одобрил инициативу коллег из
других фракций о проведении внеочередного Совета Госдумы, где будут обсуждаться
соответствующие вопросы.
Депутат напомнил, что на Западе неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в американские выборы в 2016 году, однако доказательств предоставлено так и не было. "Мы считаем, что имеем и юридические, и моральные основания для того, чтобы парламент России провел свое расследование о вмешательстве в наши внутренние дела", – сказал законодатель
Дума проведет открытое расследование с привлечением экспертов и заинтересованных ведомств и ознакомит общественность с его итогами, заверил Исаев.
Напомним, Совет Госдумы может обсудить возможное иностранное вмешательство в российские выборы на заседании 19 августа. С такой инициативой выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
В свою очередь глава "Справедливой России" Сергей Миронов предложил создать рабочую группу, которая займется расследованием этого вопроса. Предполагается, что в нее войдут представители всех фракций нижней палаты.
В минувшую субботу в центре Москвы прошла несанкционированная акция оппозиции. На сайте посольства Соединенных Штатов был размещен подробный маршрут шествия. В Министерстве иностранных дел обвинили диппредставительство во вмешательстве во внутренние дела России.
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