"Дрожащая женщина": Меркель перед уходом рассказала о своей болезни

Ангела Меркель считает, что ее здоровье – ее личное дело. Канцлер Германии перед уходом в отпуск заметила, что рассчитывает на долгую жизнь без болезней.

Ангела Меркель понимает интерес общественности к своему здоровью. В то же время, канцлер Германии уверена, что это ее личное дело. Тем более, что со здоровьем все в порядке, заявила Меркель на пресс-конференции в Берлине.

"В 2021 году я закончу свою политическую работу, но, надеюсь, у меня будет и дальнейшая жизнь, которую я бы предпочла прожить в здравии", – подчеркнула канцлер.

Состояние Ангелы Меркель беспокоит общественность неспроста: с июня она пережила несколько приступов во время официальных церемоний. Канцлерин, в частности, стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда предположили, что неконтролируемая дрожь вызвана обезвоживанием.

Неделю спустя приступ повторился на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером. Выяснить, что именно стало причиной такого состояния канцлера, журналистам не удается: отмечается, что Ангела Меркель ужесточила требования к конфиденциальности информации о здоровье первых лиц государства.

Кроме того, внесены изменения в регламент встреч главы немецкого правительства с зарубежными коллегами. Ангела Меркель и иностранные гости теперь сидят при исполнении гимна.

20 июня Ангела Меркель проводит последнюю рабочую встречу и отправляется в 28-дневный отпуск. Сообщается, что политик отправится в Альпы. Известно также, что канцлер возьмет с собой книгу Сири Хустведта "Дрожащая женщина". Ее героиня страдала приступами дрожи, передает РИА Новости.