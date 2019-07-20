"Дрожащая женщина": Меркель перед уходом рассказала о своей болезни

Ангела Меркель понимает интерес общественности к своему здоровью. В то же время, канцлер Германии уверена, что это ее личное дело. Тем более, что со здоровьем все в порядке, заявила Меркель на пресс-конференции в Берлине.
"В 2021 году я закончу свою политическую работу, но, надеюсь, у меня будет и дальнейшая жизнь, которую я бы предпочла прожить в здравии", – подчеркнула канцлер.
Состояние Ангелы Меркель беспокоит общественность неспроста: с июня она пережила несколько приступов во время официальных церемоний. Канцлерин, в частности, стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда предположили, что неконтролируемая дрожь вызвана обезвоживанием.
Неделю спустя приступ повторился на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером. Выяснить, что именно стало причиной такого состояния канцлера, журналистам не удается: отмечается, что Ангела Меркель ужесточила требования к конфиденциальности информации о здоровье первых лиц государства.
Кроме того, внесены изменения в регламент встреч главы немецкого правительства с зарубежными коллегами. Ангела Меркель и иностранные гости теперь сидят при исполнении гимна.
20 июня Ангела Меркель проводит последнюю рабочую встречу и отправляется в 28-дневный отпуск. Сообщается, что политик отправится в Альпы. Известно также, что канцлер возьмет с собой книгу Сири Хустведта "Дрожащая женщина". Ее героиня страдала приступами дрожи, передает РИА Новости.
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