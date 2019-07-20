Зеленский решил добить неудачника Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский добивает проигравшего выборы главы государства Петра Порошенко. Против экс-президента возбуждено уже 11 уголовных дел. Теперь в окружении Зеленского взялись за самое дорогое, что есть у поверженного оппонента.



Необычайную активность развил бывший адвокат олигарха Игоря Коломойского, а ныне глава администрации президента Украины Андрей Богдан. Уголовных дел и возможного суда над Порошенко сторонникам Зеленского показалось мало – теперь они взялись за имущество бывшего главы государства.

Украинские СМИ сообщают, что Богдан уже несколько недель настойчиво требует от генпрокурора Юрия Луценко наложить арест на все активы Порошенко. Речь идет о телеканале "Прямой" и завода "Кузница на Рыбальском", отмечает издание theБабель.



Глава надзорного ведомства, который к тому же приходится Порошенко кумом, пока держит оборону. Он напоминает Богдану, что в свое время отказался арестовывать активы медиагруппы "1+1", принадлежащей Коломойскому.

Впрочем, Луценко сам находится в зоне риска, поэтому не исключено, что сидеть на должности генпрокурора ему осталось недолго. По некоторым данным, в окружении Зеленскому присматриваются к кандидатуре заместителя генерального прокурора Сергея Кизя.

Ситуация для бывшего президента Украины ухудшается с каждым днем. Против Порошенко возбудили уже 11 уголовных дел.

Бывшего главу государства вызвали на допрос в Государственное бюро расследований по делу о легализации доходов на сумму более 300 миллионов долларов. К правоохранителям Порошенко не явился, вместо этого поспешил улететь в Страсбург.

Напомним, экс-президента обвиняют в коррупции, государственной измене, узурпации судебной власти. Также Порошенко считают ответственным за инцидент в Керченском проливе в ноябре прошлого года, когда моряки с нескольких украинских судов были задержаны российскими пограничниками.