Зеленский решил добить неудачника Порошенко

Необычайную активность развил бывший адвокат олигарха Игоря Коломойского, а ныне глава администрации президента Украины Андрей Богдан. Уголовных дел и возможного суда над Порошенко сторонникам Зеленского показалось мало – теперь они взялись за имущество бывшего главы государства.
Украинские СМИ сообщают, что Богдан уже несколько недель настойчиво требует от генпрокурора Юрия Луценко наложить арест на все активы Порошенко. Речь идет о телеканале "Прямой" и завода "Кузница на Рыбальском", отмечает издание theБабель.
Глава надзорного ведомства, который к тому же приходится Порошенко кумом, пока держит оборону. Он напоминает Богдану, что в свое время отказался арестовывать активы медиагруппы "1+1", принадлежащей Коломойскому.
Впрочем, Луценко сам находится в зоне риска, поэтому не исключено, что сидеть на должности генпрокурора ему осталось недолго. По некоторым данным, в окружении Зеленскому присматриваются к кандидатуре заместителя генерального прокурора Сергея Кизя.
Ситуация для бывшего президента Украины ухудшается с каждым днем. Против Порошенко возбудили уже 11 уголовных дел.
Бывшего главу государства вызвали на допрос в Государственное бюро расследований по делу о легализации доходов на сумму более 300 миллионов долларов. К правоохранителям Порошенко не явился, вместо этого поспешил улететь в Страсбург.
Напомним, экс-президента обвиняют в коррупции, государственной измене, узурпации судебной власти. Также Порошенко считают ответственным за инцидент в Керченском проливе в ноябре прошлого года, когда моряки с нескольких украинских судов были задержаны российскими пограничниками.
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