"Нарвался": Оплеванного Порошенко добили после унижения в Европарламенте

Политический эксперт Анатолий Вассерман поделился своим мнением по поводу неловкого казуса, произошедшего в Европарламенте в Страсбурге с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. По его мнению, политик сам виноват в произошедшем с ним унижении.

То, что изначально задумывалось в качестве европейского вояжа с целью поддержать реноме серьезного и уважаемого на международной арене политика, обернулось для Петра Порошенко полнейшим крахом. Небывалое унижение ему пришлось пережить в Европарламенте, где экс-президента Украины отказались пускать в зал заседаний.

Примечательно, что у бывшего украинского лидера были все шансы не выставлять себя в глупом свете, однако он возможность сохранить достоинство по каким-то причинам предпочел проигнорировать. "Насколько я могу судить, не депутаты в любом парламенте мира не допускаются в зал заседаний, их пускают только на места для посетителей. И если Порошенко пожелал обязательно быть именно в зале заседаний, то он, естественно, нарвался на запрет", – цитирует "Царьград" политического эксперта Анатолия Вассермана.

"Порошенко сам кузнец своего несчастья", – уверен он.

К казусу во время заседания Европарламента привела именно неуместная настойчивость политика. Такое могло произойти с кем угодно, если бы он повел себя так же, как Петр Порошенко. "Вряд ли кто-то специально принимал меры против него лично", – подчеркнул Анатолий Вассерман.

Для многих произошедший в Страсбурге инцидент стал поводом вспомнить другие нелепые выходки политика на встречах высочайшего уровня. Он караулил президентов других стран возле туалета, бросался к ним через весь зал и отчаянно стремился продемонстрировать свою близость с "сильными мира сего". Каждый раз это оканчивалось неизменным провалом и позором для Петра Порошенко.