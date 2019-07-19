Заплеванному уголовнику Порошенко дали пинка в Европарламенте

Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента. Экс-президент Украины собирался, по его словам, "ввести санкции против России", а в итоге оказался в роли зрителя на галерке.

Петр Порошенко перед началом заседания Европарламента был грозен и даже набросился на российских репортеров. Экс-президент Незалежной подчеркнул: он прибыл, чтобы "ввести новые санкции против России". А заодно указал журналистам, что им должно быть стыдно за происходящее на Украине. Удивив прессу, он гордо удалился.

Вводить санкции Порошенко пришлось с балкона для зрителей – в зал заседаний его не пустили. Фотографии задумчивого политика опубликовали украинские издания. Да и сам он разместил снимок в Twitter.

Заседание Европарламента прошло 17 июля. При этом заранее было известно, что Петра Порошенко в списке приглашенных нет. Зато европейские парламентарии были готовы выслушать его давнего оппонента Виктора Медведчука.

The European Parliament @Europarl_EN has just adopted an important resolution in support of Ukraine. 458 votes in favor! My congratulations to all Ukrainians on this great victory for our state! pic.twitter.com/HxuKyJz4ec — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 июля 2019 г.

Кстати, в этот день Петр Порошенко должен был явиться на допрос – его ждали следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины. В отношении бывшего президента и некоторых других высокопоставленных лиц возбуждено 11 уголовных дел. Команду Порошенко обвиняют в легализации доходов, полученных преступным путем. Также выяснилось, что он вмешивался в работу судей.