Заплеванному уголовнику Порошенко дали пинка в Европарламенте

Петр Порошенко перед началом заседания Европарламента был грозен и даже набросился на российских репортеров. Экс-президент Незалежной подчеркнул: он прибыл, чтобы "ввести новые санкции против России". А заодно указал журналистам, что им должно быть стыдно за происходящее на Украине. Удивив прессу, он гордо удалился.
Вводить санкции Порошенко пришлось с балкона для зрителей – в зал заседаний его не пустили. Фотографии задумчивого политика опубликовали украинские издания. Да и сам он разместил снимок в Twitter.
Заседание Европарламента прошло 17 июля. При этом заранее было известно, что Петра Порошенко в списке приглашенных нет. Зато европейские парламентарии были готовы выслушать его давнего оппонента Виктора Медведчука.
The European Parliament @Europarl_EN has just adopted an important resolution in support of Ukraine. 458 votes in favor! My congratulations to all Ukrainians on this great victory for our state! pic.twitter.com/HxuKyJz4ec— Петро Порошенко (@poroshenko) 18 июля 2019 г.
Кстати, в этот день Петр Порошенко должен был явиться на допрос – его ждали следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины. В отношении бывшего президента и некоторых других высокопоставленных лиц возбуждено 11 уголовных дел. Команду Порошенко обвиняют в легализации доходов, полученных преступным путем. Также выяснилось, что он вмешивался в работу судей.
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