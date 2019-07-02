В Германии разгорелся скандал из-за Путина
Даже в ходе активной антироссийской информационной кампании в Европе оставались политики, которые настаивали, что национальные интересы их стран заключаются в продолжении сотрудничества с Россией, а введение очередных санкций им противоречит. С временем их голоса стали громче.
Глава саксонского правительства Михаэль Кречмер в очередной раз потребовал отменить ограничительные меры Евросоюза против России. Более того, на партийном съезде Христианско-демократического союза, который состоялся в Хемнице, он пригласил российского лидера Владимира Путина в Саксонию. "Я надеюсь, что скоро он к нам приедет", – подчеркнул политик.
Среди оппозиционных сил региона эти слова вызвали настоящую бурю. Основной конкурент Михаэля Кречмера на грядущих выборах от партии зеленых Кати Майер поспешила раздуть скандал из-за позиции политика. "Приглашая главу Кремля и прогибаясь перед путинским режимом, Кречмер лишь охотится за голосами сторонников Левой партии и АдГ", – цитирует ее RT.
Im Gespräch mit Präsident Wladimir Putin ging es vor allem um wirtschaftliche #Zusammenarbeit. #Russland ist ein strategisch wichtiger Partner, für eine bessere Beziehung brauchen wir ein Ende der Sanktionen. #Sachsen (SK) pic.twitter.com/1xEzdcnphz— Michael Kretschmer (@MPKretschmer) 7 июня 2019 г.
Она добавила, что премьер-министр Саксонии – популист, который "забыл историю". Пояснять свою мысль Майер не стала.
Напомним, что Кречмер уже подвергался в Германии активной критике. До этого он встретился с Путиным и заявил о том, что антироссийским санкциям необходимо положить конец.
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