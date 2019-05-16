На больших переговорах Путина случился казус
На встрече президента России Владимира Путина с австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом в Сочи случился казус, на который не преминули обратить внимание журналисты. Об этом сообщает Ura.ru.
Австрийский лидер прибыл на мероприятие с супругой Дорис Шмидауэр. Она, судя по кадрам, которые публикует ТВ-Центр, была не готова к встрече с российским главой. Путин галантно преподнес первой леди Австрии пионы, а та неловко приняла букет и раскраснелась, не переставая улыбаться.
Александра Ван дер Беллена с женой сопровождала в том числе глава МИД Австрии Карин Кнайсль. В прошлом году российский лидер побывал на ее свадьбе.
На нынешнем мероприятии глава государства подчеркнул, что Москва ценит отношения с Веной. "Думаю, что внеблоковый статус (Австрии. – Прим. ред.) помогает развивать нам отношения сегодня", – сказал Путин. В свою очередь его коллега признался: он удивлен и горд тем, что прямые инвестиции Австрии в Россию занимают второе место сразу после Германии, отмечает RT.
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