Зеленский завопил после чудовищного предательства Меркель
По словам украинского президента, он разочарован таким
решением и обвинил глав европейских стран, в том числе канцлера ФРГ Ангелу
Меркель, в игнорировании позиции Киева.
Зеленский напомнил, что на прошлой неделе, помимо главы германского правительства, встречался с президентом Франции Эммануэлем макроном. "Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи", – написал политик на своей странице в Facebook.
Кроме того, возмутился Зеленский, 25 июня России в соответствии с решением Международного трибунала по морскому праву должна была освободить украинских моряков, задержанных в ноябре у Керченского пролива.
"С нетерпением ждем, как задекларированные положения относительно верховенства права будут воплощены в реальной жизни", - резюмировал Зеленский.
Впрочем, европейцы вряд ли прислушаются к голосу Зеленского. Вряд ли бывший юморист оставил о себе положительное впечатление на фоне скандалов, сопровождавших его недавний визит во Францию и Германию.
Зеленский заявил, что разочарован решением ПАСЕ по возвращению делегации России— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 25 июня 2019 г.
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Так, на переговорах с Макроном Зеленский назвал украинок "главным брендом страны", что вызвало бурю негодования у граждан Незалежной. Не обошлось без инцидентов и в Германии. Украинский лидер не захотел помочь Ангеле Меркель, которой стало плохо из-за обезвоживания на жаре.
Напомним, в ночь на 25 июня ПАСЕ большинством голосов пригласила Россию участвовать в июньской сессии. Против выступала Украина и ряд других антироссийски настроенных европейских стран.
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