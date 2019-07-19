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Политика

Лед тронулся: Зеленский сделал неожиданное предложение Путину

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Несмотря на хамские заявления в адрес Владимира Путина, президент Украины был вынужден обратиться к российскому коллеге. Владимир Зеленский выступил с предложением, которое могло бы положить начало восстановлению отношений Москвы и Киева. 
прочитано 1213 раз

Киев готов обменять журналиста Кирилла Вышинского, обвиненного в мае прошлого года в государственной измене, на украинского режиссера Олега Сенцова. Последний в 2015-м был приговорен к 20 годам заключения за создание террористической группировки.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

По словам Зеленского, Украина готова освободить Вышинского, если Россия отпустит Сенцова. Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал освобождение обвиняемого в госизмене журналиста "прекрасным первым шагом" для восстановления отношений двух стран.

При этом Зеленский утверждал, что Сенцов – не разменная монета. Тем не менее, уверен украинский лидер, обмен на Вышинского мог бы стать первым шагом к освобождению всех политических заключенных, в которых заинтересованы Москва и Киев.

Ряд экспертов выступили против подобного сценария. "Это значит, что людей, чья вина очевидна (Сенцов планировал серию терактов в Крыму, моряки нарушили границу и т.д.) хотят обменять на тех, чья вина лишь в том, что Киеву понадобились люди для такого обмена!" – сообщил политтехнолог Константин Долгов на своем Telegram-канале.

Российских политических заключенных на Украине он назвал заложниками. "А кто захватывает заложников? Террористы. Что делать с террористами? Путин популярно объяснил еще 20 лет назад", – отметил Долгов.

Ранее Зеленский в качестве условия возобновления диалога с Москвой назвал освобождение украинских моряков, вторгшихся в российские территориальные воды в ноябре прошлого года. А во время телефонного разговора с Путиным он сообщил о поддержке плана по обмену пленными по формуле "всех на всех" в Донбассе. 

Автор: 19 июля 2019, 13:31
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Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Александр из Берлина
Ответить
путлер капут!
😁😉😊😋😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎🙂😎😎🙂😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎🙂😎🙂🙂🙂😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎
ВестникЪГость
Ответить
Якут шаман призывает присоединяться к нему.
<цензура>=qFfTVabxIPc

ШАМАН ЯКУТ ПРО СОВХОЗ ЛЕНИНА/СЕРГЕЯ ЗВЕРЕВА /КОЛДУНОВ КРЕМЛЕВСКИХ/ШАМАН ИДЕТ В МОСКВУ
<цензура>=eyYUwNE7bOo

ботокс чмотокс 4 дня назад
Все зло идет из кремля, словно щупальцы
Ответить 25

П.С.
Предлагаете Сжечь Кремль как Хиросиму и Нагасаки??
А может надо покончить с Дом-2 и Собчачкой?
Александр из Берлина
Ответить
да плевать путину на своих граждан!
ВестникЪГость
Ответить
Москва
Полковник Шендаков: «Беспредел путинской власти!»
<цензура>=idI0xL3BYag

Полковник Шендаков протестует на трубной площади
<цензура>=T8csLD8ENAU

МОСКВА УЖЕ ПРОСЫПАЕТСЯ!!!
КОНЕЦ РЕЖИМУ!!!
ВестникЪГость
Ответить
Революционный Марш Толпы

ПРОСЫПАЙСЯ ПРОЛЕТАРИАТ!
УДАРИМ КУЛАКОМ ПО СЫТОЙ
БУРЖУЙСКОЙ МОРДЕ БУРЖУЯ

КОММУНИСТЫ!
РАБОЧИЕ И КОЛХОЗНИКИ СНГ
ХВАТИТ ТЕРПЕТЬ ГНЕТ БАЕВ
И БУРЖУЕВ - СКИДЫВАЙТЕ ЦЕПИ!
ОСВОБОДИМ КРЕМЛЬ ОТ ПАДАЛИ!

С НАМИ ГРУДИНИН!
С НАМИ УДАЛЬЦОВ!
С НАМИ ВСЕ ПРОГРЕССИВНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО!

ХВАТИТ ТЕРПЕТЬ УНИЖЕНИЕ
И ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА БУРЖУЙСКОГО КЛАССА!
СОВЕТСКАЯ РОССИЯ СКИНЕТ ПОМЕЩИКОВ!!
1

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