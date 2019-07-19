Лед тронулся: Зеленский сделал неожиданное предложение Путину

Киев готов обменять журналиста Кирилла Вышинского,
обвиненного в мае прошлого года в государственной измене, на украинского
режиссера Олега Сенцова. Последний в 2015-м был приговорен к 20 годам
заключения за создание террористической группировки.
По словам Зеленского, Украина готова освободить Вышинского, если Россия отпустит Сенцова. Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал освобождение обвиняемого в госизмене журналиста "прекрасным первым шагом" для восстановления отношений двух стран.
При этом Зеленский утверждал, что Сенцов – не разменная монета. Тем не менее, уверен украинский лидер, обмен на Вышинского мог бы стать первым шагом к освобождению всех политических заключенных, в которых заинтересованы Москва и Киев.
Ряд экспертов выступили против подобного сценария. "Это значит, что людей, чья вина очевидна (Сенцов планировал серию терактов в Крыму, моряки нарушили границу и т.д.) хотят обменять на тех, чья вина лишь в том, что Киеву понадобились люди для такого обмена!" – сообщил политтехнолог Константин Долгов на своем Telegram-канале.
Российских политических заключенных на Украине он назвал заложниками. "А кто захватывает заложников? Террористы. Что делать с террористами? Путин популярно объяснил еще 20 лет назад", – отметил Долгов.
Зеленский заявил о готовности поменять Вышинского на Сенцова. Журналиста на террориста. pic.twitter.com/MvekfVU2po— Путин говорит (@CzarSays) July 19, 2019
Ранее Зеленский в качестве условия возобновления диалога с Москвой назвал освобождение украинских моряков, вторгшихся в российские территориальные воды в ноябре прошлого года. А во время телефонного разговора с Путиным он сообщил о поддержке плана по обмену пленными по формуле "всех на всех" в Донбассе.
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