Зеленский уложил на лопатки зарвавшегося Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко не смирился с поражением на выборах главы государства: он намерен взять реванш на предстоящем голосовании в Верховную раду. Но новый лидер Незалежной Владимир Зеленский не оставляет почти ни единого шанса своему предшественнику. Судя по данным социологов, президента поддерживает более 70% граждан.



С момента выборов главы государства прошло три месяца, но в рейтинге симпатий украинцев Зеленский по-прежнему опережает других политиков с колоссальным отрывом. По данным исследования Киевского международного института социологии, лидера Незалежной поддерживают 72,8% граждан.



Положительно воспринимается и глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков – 54,8% украинцев одобряют его деятельность. Руководимая им политическая сила, способна взять более 50% голосов на предстоящих выборах в Верховную раду, прогнозируют политологи.

По мнению украинцев, неплохо справляется со своими обязанностями и представитель Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук. Его деятельность положительно оценили более трети респондентов.

А вот бывшему президенту Украины Петру Порошенко радоваться нечего: он стал лидером политического антирейтинга. Не в восторге от его деятельности 75,8% граждан. Поддерживают президента немногим более 10% опрошенных.

По всей видимости, примерно на такие цифры стоит рассчитывать возглавляемой им партии "Европейская солидарность" на внеочередных выборах в Верховную раду. Голосование состоится 21 и июля.

Чем ближе выборы, тем более жесткая борьба разворачивается среди политиков и их партий. Так, кандидат в народные депутаты Александр Порядин разместил в центре Киева огромный плакат с призывом к Зеленскому разобраться с Порошенко.

Биллборд содержит резкие высказывания в адрес Порошенко. "Мы имеем вам сказать: шоколадка испортилась и завоняла, пора менять обертку. Время свиней загонять в стойло", – написано на плакате.

Порошенко на плакате показан за решеткой с фингалом под глазом. Фотография бывшего лидера Украины стилизована под образ Аленки с обертки известного шоколада. Плакат провисел недолго: вскоре его сняли по требованию полиции.