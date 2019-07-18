Россия нанесла мощный удар по НАТО

Несмотря на отсутствие в мире глобальных конфликтов, Россия и НАТО, считают некоторые эксперты, находятся в серьезном противостоянии. Речь идет об экономическом соперничестве и конкуренции в вопросе поставок вооружений. И Москва может записать на свой счет крупный успех.
Так, после поставок систем ПВО С-400 в Турцию США отказались передавать своим союзникам по Североатлантическому альянсу истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35. Тогда глава "Ростеха" Сергей Чемезов заметил, что Россия готова продать турецким военным свои истребители Су-35. Анкара дала понять, что действительно подыскивает альтернативу американским самолетам.
При этом страны могут договориться и о более глубоком и доверительном сотрудничестве в вопросе торговли вооружением. В частности, речь может зайти уже о поставок истребителей Су-57. При этом локальные победы российского ВПК на рынке могут перерасти в стратегический разгром экономических соперников.
Безудержное веселье в Турции pic.twitter.com/QaMnBgxIBI— Панда-на-Миротворце (@TolyaKurlaev) July 16, 2019
"Если Турция примет решение о закупке хотя бы ограниченного количества истребителей Су-57, это может иметь эффект домино, которого очень боятся США", – цитирует НСН научного сотрудника Института США и Канады РАН, доктора экономических наук Владимира Васильева. Ситуация сможет стать примером и для других членов военного блока о том, что у них есть все возможности противостоять попыткам американских властей диктовать свою волю.
Впрочем, есть у подобного развития событий и свои опасности. В частности, столь ощутимые удары по объему экспорта американской военной промышленности могут осложнить и без того непростые отношения между Москвой и Вашингтоном.
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