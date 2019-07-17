Трамп врезал Эрдогану за дружбу с Путиным

Дональд Трамп возмущен тем, что Реджеп Эрдоган его ослушался. Россия начала поставлять Турции компоненты для ЗРК. Всего с 12 июля на авиабазу Мюртед прибыли 13 самолетов с комплектующими для зенитных ракетных комплексов С-400.
Трамп назвал контракт Анкары с Москвой несправедливым. Он напомнил, что Турция заказала 100 истребителей F-35. По словам президента США, из-за сделки по С-400 больше самолетов Анкара не получит.
"Они в очень жесткой ситуации. И мы тоже оказались в жесткой ситуации. Но вообще мы работаем над этим", – отметил Дональд Трамп. Он напомнил, что ранее Турция планировала приобрести американские системы Patriot, но администрация Барака Обамы ответила отказом.
Дональд Трамп комментировал контракт Анкары с Москвой на поставку четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов, заключенный в 2017 году. По его условиям, часть сделки покроет российский кредит.
В Вашингтоне уже заявили, что рассматривают варианты санкций против Анкары после покупки С-400. И добавили, что российские зенитные комплексы подрывают потенциал истребителей F-35, пишет РИА Новости.
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