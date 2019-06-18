В Кемерово внезапно приземлился военный самолет НАТО
Приземление немецкого военного самолета в кемеровском аэропорту стало неожиданностью не только для местных жителей. Согласно первоначальному плану направлявшийся в Европу из Ази Airbus A400M-100 должен был уйти на дозаправку в Новосибирске. Однако непогода внесла свои коррективы в решение экипажа.
Выяснилось, что над аэропортом Толмачева гроза. Тогда военный самолет НАТО ушел на запасной аэродром в Кемерово, передает портал "Сибдепо". Там он пробыл порядка двух часов, после чего вернулся на маршрут.
Инцидент произошел 13 июня и мог бы остаться незамеченным, если бы очевидцы не запечатлели серый военный самолет с надписью "Люфтваффе". Зрелище для российских воздушных портов действительно оказалось необычным.
В Сети уже начали шутить о внезапном приземлении военного самолета НАТО в Кемерово. Кто-то намекает на то, что так не долго и проспать начало военного конфликта. Другие же, наоборот, считают, что этот случай ясно демонстрирует надуманность противоречий между Россией и Североатлантическим альянсом, по крайней мере его европейской частью.
Звезду поддержали коллеги
Пресс-секретарь о судебной тяжбе с хоккеистом
Шоумен написал певцу в соцсетях
Бизнесвумен не смогла скрыть правду
Популярные темы форума
Друг мужа хочет секса со мной
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Женюсь.
Киркоров vs Майкл Джексон
Загадочные обьекты
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Работа в женском коллективе
Не поздравляю больше близких с нг и <цензура>. А вы?
Срочно!
Существует ли бумеранг?
В России только две проблемы, Украина и Иван Голунов.
Сделать ботокс
Секс нежданчик
Ехать одной на море?..
Видимся один раз в неделю
Сайт знакомств
Почему мужчины такие наглые?
Молодой человек - бисексуал
Что меняет роспись?
Жанна Фриске
Первые признаки диабета
Левые странички в соц сетях
Как бороться с завистью?
Раннее облысение
Навязчивая девушка
Свекровь не хочет общаться с внуками
Подруга простила парню измены
Подскажите кто был у ясновидящей, гадалки Ирины в Питере
Конфликт в Чемодановке
Негры.