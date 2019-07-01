Андрей Метельский опроверг обвинения ФБК
Объекты в России и в Австрии, которые фигурируют в расследовании блогера, принадлежат его родным и приобретены легально, сказал Метельский "Эху Москвы". По словам политика, делами родственников он не занимается.
Обвинения в коррупции Метельский отверг и назвал "полной неправдой". "Если у господина Навального и его команды есть данные об этом, то ради бога, пусть разбираются по этому вопросу с правоохранительными органами. Насколько я знаю, все что было приобретено моей мамой, было приобретено на вполне честные легальные деньги, кредиты", – цитирует единоросса "Эхо Москвы".
По его словам, указанные объекты принадлежат его матери. Родственники занимаются своими собственными делами, отметил Метельский, добавив, что не вмешивается в них.
В понедельник, 1 июля, в Сети появился видеоролик, посвященный Андрею Метельскому. Навальный утверждает, что родным политика якобы принадлежит в столице недвижимость на 5,7 миллиарда рублей, четыре отеля в Австрии и несколько фирм.
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