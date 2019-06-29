Митрохин заподозрил сторонников Навального в провокации с подписями

Член партии "Яблоко" Сергей Митрохин прокомментировал сообщение соратника блогера Алексея Навального Леонида Волкова о том, что кандидатам в депутаты Мосгордумы "рисуют" подписи. Митрохин предположил, что само окружение Навального могло быть заинтересовано в подобной провокации.



"Леонид Волков мне в Twitter написал, что знаю ли я, что какая-то "фабрика" работает по изготовлению подписей на меня. Я его поблагодарил за информацию и попросил его подробности прислать", – цитирует РИА Новости Сергея Митрохина. Ответа на эту просьбу от соратников Алексея Навального не последовало до сих пор, отметил член партии "Яблоко".

"Ну вообще-то тут я не исключаю, что эти самые люди и были. Это одна из версий моих... У меня нет доказательств, конечно, никаких. Но заинтересованность тут весьма очевидна", – заметил Митрохин.

Кандидат в депутаты Мосгордумы добавил, что стоит поперек горла у многих политических сил, поскольку не дает конкурентам провести в городской парламент своих людей. "Я к этому отношусь с пониманием, что это будет вызывать негативные эмоции, попытки совершить провокации", – добавил он.

Напомним, ранее глава избирательного штаба Любови Соболь Леонид Волков опубликовал на своей странице в Twitter сообщение, в котором рассказал об обнаружении в Москве офиса, в котором якобы "рисуют" подписи за кандидатов в депутаты Мосгордумы. Среди тех, в чью пользу это делалось, был Сергей Митрохин, актер Андрей Соколов и другие.

Сергей Митрохин является кандидатом от 43-го округа, по которому также проходит близкая соратница Алексея Навального Любовь Соболь. Ранее после множества провокаций и волны откровенной травли от участия в выборах по 43-му округу была вынуждена снять свою кандидатуру Анна Федермессер. Многие связали это с давлением со стороны штаба Соболь и ее сторонников.