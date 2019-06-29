Митрохин заподозрил сторонников Навального в провокации с подписями
"Леонид Волков мне в Twitter написал, что знаю ли я, что какая-то "фабрика" работает по изготовлению подписей на меня. Я его поблагодарил за информацию и попросил его подробности прислать", – цитирует РИА Новости Сергея Митрохина. Ответа на эту просьбу от соратников Алексея Навального не последовало до сих пор, отметил член партии "Яблоко".
"Ну вообще-то тут я не исключаю, что эти самые люди и были. Это одна из версий моих... У меня нет доказательств, конечно, никаких. Но заинтересованность тут весьма очевидна", – заметил Митрохин.
Кандидат в депутаты Мосгордумы добавил, что стоит поперек горла у многих политических сил, поскольку не дает конкурентам провести в городской парламент своих людей. "Я к этому отношусь с пониманием, что это будет вызывать негативные эмоции, попытки совершить провокации", – добавил он.
Напомним, ранее глава избирательного штаба Любови Соболь Леонид Волков опубликовал на своей странице в Twitter сообщение, в котором рассказал об обнаружении в Москве офиса, в котором якобы "рисуют" подписи за кандидатов в депутаты Мосгордумы. Среди тех, в чью пользу это делалось, был Сергей Митрохин, актер Андрей Соколов и другие.
Сергей Митрохин является кандидатом от 43-го округа, по которому также проходит близкая соратница Алексея Навального Любовь Соболь. Ранее после множества провокаций и волны откровенной травли от участия в выборах по 43-му округу была вынуждена снять свою кандидатуру Анна Федермессер. Многие связали это с давлением со стороны штаба Соболь и ее сторонников.
Артистка выступила с заявлением
Певицу затравили за излишнюю откровенность
Артистка собрала всевозможные лавры
Артиста доставили в больницу
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Почему хохлушкам нельзя верить...
Восхищаюсь Д. Трампом!..
Но это не призидент в Грузии
Марина Хлебникова похудела и постарела
Как вам презик Зеленский?
Сестры Хачатурян
вот вам и ссср ,вон какие звери ,не могут нормально свою сраную республику в порядок привести.
мне нравится русские мужчины!
муж не разрешает худеть
Глобальное потепление ещё только на 1 °C уже через 9 лет грозит нам...
Барановская
Маленький член
Родители выдают замуж
Когда пьяный поднимает руку
Вопросы В.В.Путину, которую не попали в эфир
хочу попробовать с МЖМ
Большие соски что делать?
Сколько можно прожить без секса?
Переспать за машину?
Хочу быть содержанкой
Оливковое или подсолнечное?
Соврала про возраст
Надоело быть любовницей
Вибратор
В следующий раз платишь ты
Как попросить справку перед сексом?
блеск <цензура> Алены водонаевой нищета на грани фола жесть деспатизма зависти налог на эпотаж завистливых пройдох мать не удачница варварство зависти гибель гордости умри падшая дрянь
а вы верите в бессов?
Интересно у Меладзе дочки ,какие отношение у них с Джанабаевой?