Навальному предъявили претензии из-за роскошного отдыха

Репортаж Федерального агентства новостей, журналисты которого уличили блогера Алексея Навального в крупных тратах в зарубежных поездках, вызвал огромный ажиотаж у пользователей Сети. Люди выражают разочарование и зарекаются отправлять деньги скандальному "борцу с коррупцией".



Взрыв негодования у интернет-пользователей вызвал репортаж ФАН-ТВ, вышедший на прошлой неделе. Журналисты усомнились, что образ "простого парня", который Навальный старательно культивирует перед общественностью, имеет хоть какое-то отношение к реальности.



Помимо прочего, авторы репортажа уличили главу так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" в солидных тратах на отдых за рубежом. По их данным, блогер мог выложить крупную сумму за несколько дней проживания на комфортабельной вилле Syrene в итальянском городе Сорренто.

За астрономический ценник клиент получает первоклассные апартаменты с прислугой и бассейном. В качестве бонуса – один из лучших видов на солнечном итальянском побережье.

Расследование журналистов вызвало живой отклик у пользователей Сети. Люди не стеснялись в выражениях и высказывали все, что они думают о скандальном блогере.

"Школьники и прочие чудики Навального прозрели? Почему-то не сомневался, что примерно так и будет с их деньгами (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал на YouTube пользователь Andy Slonikzol Novikov.

Возмущается и Concepcion Taylor. "Я значит скидывал ему деньги, иногда они даже были последними, чтобы Навальный вот так вот на косарь евро в Италии расслаблялся? А не слишком ли жирно?" – недоумевает комментатор. По признанию пользователя, он больше не будет перечислять деньги скандальному блогеру.

В свою очередь Супер Марио признался, что стал реже замечать Навального на митингах. "Ну конечно, когда ты можешь вести настолько сладкую жизнь заграницей, уже не очень хочется возвращаться к протестной деятельности", – предположил комментатор. Неудивительно, отметил пользователь, что сторонники блогера в нем разочаровываются.

По мнению Дарьи Смирновой, Навальный, который так любит говорить о борьбе с вороватыми чиновниками, на деле ушел от них недалеко. "Говорите о детях чиновников заграницей – а на деле своих детей туда же отправляете. Говорите о роскошных отдыхах – но многим чиновникам до вашего размаха далеко", – сокрушается комментатор.

Как утверждают журналисты ФАН, Навальный перед каждым отдыхом снимает со своих счетов солидные денежные суммы. В Италии, отмечают корреспонденты, блогер не старался скрыть уровень своего дохода. Такое поведение не вяжется с образом честного борца с коррупцией, резюмирует издание.