Навальному предъявили претензии из-за роскошного отдыха
Взрыв негодования у интернет-пользователей вызвал репортаж ФАН-ТВ, вышедший на прошлой неделе. Журналисты усомнились, что образ
"простого парня", который Навальный старательно культивирует перед
общественностью, имеет хоть какое-то отношение к реальности.
Помимо прочего, авторы репортажа уличили главу так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" в солидных тратах на отдых за рубежом. По их данным, блогер мог выложить крупную сумму за несколько дней проживания на комфортабельной вилле Syrene в итальянском городе Сорренто.
За астрономический ценник клиент получает первоклассные апартаменты с прислугой и бассейном. В качестве бонуса – один из лучших видов на солнечном итальянском побережье.
Расследование журналистов вызвало живой отклик у пользователей Сети. Люди не стеснялись в выражениях и высказывали все, что они думают о скандальном блогере.
"Школьники и прочие чудики Навального прозрели? Почему-то не сомневался, что примерно так и будет с их деньгами (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал на YouTube пользователь Andy Slonikzol Novikov.
Возмущается и Concepcion Taylor. "Я значит скидывал ему деньги, иногда они даже были последними, чтобы Навальный вот так вот на косарь евро в Италии расслаблялся? А не слишком ли жирно?" – недоумевает комментатор. По признанию пользователя, он больше не будет перечислять деньги скандальному блогеру.
В свою очередь Супер Марио признался, что стал реже замечать Навального на митингах. "Ну конечно, когда ты можешь вести настолько сладкую жизнь заграницей, уже не очень хочется возвращаться к протестной деятельности", – предположил комментатор. Неудивительно, отметил пользователь, что сторонники блогера в нем разочаровываются.
По мнению Дарьи Смирновой, Навальный, который так любит говорить о борьбе с вороватыми чиновниками, на деле ушел от них недалеко. "Говорите о детях чиновников заграницей – а на деле своих детей туда же отправляете. Говорите о роскошных отдыхах – но многим чиновникам до вашего размаха далеко", – сокрушается комментатор.
Об этом объявлено публично
Сын показал свежее фото прославленной артистки
Артистка не узнала грудь Сергея Глушко
Девушке пришлось пережить нелегкие минуты
Популярные темы форума
ПРОСТИТУТКИ, САМЫЕ ЧЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ЗАПЛАТИЛ, ПОЛУЧИЛ. НИ НЕРВОВ, НИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, НИ СЦЕН И ЖЕНИТЬБ-РАЗВОДОВ.
В подмосковном Ногинске бродячие собаки затащили ребенка в канализационную трубу и растерзали. Ребенкк два года, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ваше мнение, что делать с собаками?
кто скучает по ссср?
Однополые браки.
Как избавить от молочницы
Ещё немного о сексе?
Гадалка сломала мне жизнь
Как не ошибиться при выборе своей половинки? Кто знает формулу счастливого брака?
почему так легко из семьи утащить мужчину,может не надо торопится замуж выходит,пусть кто-то другой выйдет первый,а мы уже уведём и будем счастливы.
бутылки принемать будут сетевые магазины!
Не можем иметь совместных детей
Подскажите бизнес на 100т.р
Школа как мясорубка детей на социальный фарш
девочку оставила мать в поликлинике.
Переезд на юг
Секс по дружбе
Много сексуальных партнеров
Что думаете о суперграмотных гомосексуалистах, евровидениях, голосистых шоу и прочих домах 2?
Как похудеть без диеты
Не носит обручальное кольцо
Тимати посвятил Децлу песню
Родить в 17 лет
На первом свидании говорил о бывшей
Секс с бывшей
Родить после 30
Заголовки
Как избавиться от похмелья
Хочу забрать назад подарок
Ориентация Егора Крида
Флиртует с кассиршей