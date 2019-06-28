Саблин назвал цель антироссийских провокаций в Тбилиси

Протесты грузинских радикалов развиваются по сценарию государственного переворота на Украине зимой 2014 года, уверен депутат Госдумы, глава севастопольского отделения "Единой России" Дмитрий Саблин. По его словам, главная цель провокаций в Тбилиси – осложнить отношения между Россией и Грузией.



Политик напомнил, что в первый день, когда в Тбилиси приехала российская делегация, в парламент начали врываться некие люди, начались акции протеста, переросшие в драку с полицией. "Это протесты, их нельзя организовать за три дня или даже за три месяца. Люди заранее были организованы. Люди заранее свозились в Тбилиси", – заявил Саблин в интервью журналистам телеканала НТС.



По словам законодателя, его коллега, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии согласно регламенту, будучи главой Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), заседание которой проходило в столице кавказской республики 20 июня.

"Если Межпарламентская ассамблея православия проводит свое пленарное заседание, свою сессию, допустим, в России, то президент садится на место президента, председателя парламента России, в Греции – на место председателя парламента Греции", – подчеркнул Саблин. Грузинская сторона об этом знала, отметил законодатель.

Власти республики, понимая складывающуюся обстановку, должны были прежде всего обеспечить безопасность, сказал парламентарий, который является членом МАП с 2011 года. Возможно, отметил Саблин, российской делегации не стоило ехать в Тбилиси, учитывая напряженность в российско-грузинских отношениях.

Говоря о принятых Москвой мерах, Саблин отметил, что прекращение авиасообщения с кавказской республикой приведет к большим потерям для ее бюджета, возникнут проблемы гуманитарного характера. Политик призвал грузинское руководство проявить твердость и дать отпор радикалам. По его мнению, они не остановятся, пока не захватят власть.

"Сейчас, по сути, прервано сообщение, а у нас миллион человек грузин живет в России. Это общение родных, это, опять же, мы возвращаемся на уровень 2008 года", – констатировал секретарь севастопольского отделения "Единой России".

Напомним, 20 июня в Тбилиси проходило заседание 26-й Генеральной ассамблеи МАП. В какой-то момент в зал заседаний ворвались радикалы и напали на российскую делегацию. Парламентариям пришлось покинуть здание в сопровождении охраны. После этого в республике начались антироссийские протесты, произошли столкновения с полицией.

Спецназ разогнал митинг под стенами парламента, но вскоре протесты возобновились. Прозападная оппозиция в лице "Единого национального движения" и партии "Европейская Грузия" потребовала отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария. Президент республики Саломе Зурабишвили в свою очередь назвала Россию "врагом" и "оккупантом".

В связи со сложившийся в Грузии ситуацией президент Владимир Путин 21 июня подписал указ о приостановке полетов российский гражданской авиации в кавказскую республику. Туроператорам рекомендовано не продавать туда путевки, а правительство должно обеспечить возвращение на родину всех россиян из Грузии. Мера будет действовать до стабилизации обстановки в стране.