Россиянам рекомендуют воздержаться от поездок в Грузию

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова порекомендовала россиянам на время отложить поездку в Грузию из-за массовых беспорядков. Власти страны не могут предоставить гарантии безопасности туристам.
Дипломат также назвала протесты в Тбилиси провокацией. "Не дать такой рекомендации мы не можем, потому что прекрасно понимаем, к чему может привести подобная провокация, если там будут российские граждане", – приводит ее слова ТАСС.
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