Грузия подсчитала ущерб от потери российских туристов

Туристическая отрасль Грузии понесет значительные убытки в случае отказа российских туристов от отдыха в стране в связи с закрытием авиасообщения. Об этом заявил глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.

По его словам, предположительно потери могут достигнуть 2,1 миллиарда лари – это около 750 миллионов долларов. Алавердашвили добавил, что российские туристы составляют 33% от всего потока иностранцев в страну. При этом в результате сложившейся ситуации больше всего может пострадать экономика региона Аджария.