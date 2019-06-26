Володин призвал болгарских парламентариев к доверительному диалогу
Отношения между Москвой и Софией должны быть достойны наших
предков, уверен Вячеслав Володин. "Начинают говорить о 140-летии со дня
установления дипломатических отношений, а было бы правильно сказать, что это
140 лет с того времени, когда российские войска освободили Болгарию от
турецкого ига, от геноцида", – указал спикер Госдумы.
Володин посетовал, что депутаты двух стран не встречались в течение нескольких лет. За это время в Россию приезжали делегации Франции и Германии, а российские законодатели посетили Швейцарию.
"Наши контакты динамичны со всеми странами, кроме одной страны – Болгарии", – констатировал председатель нижней палаты.
Достигнуть доверия можно только через диалог, но на протяжении длительного времени он отсутствовал между парламентами двух стран, с сожалением отметил Володин. "Мы всегда были открыты, хотелось бы, чтобы болгарская сторона делала шаги и развивала диалог, как это делает Россия", – добавил спикер.
В истории нет ни одного периода, когда отношения двух стран были омрачены какими-либо поступками, подчеркнул он. "Поэтому, конечно нам больно, когда наши братья-славяне, засунув голову в песок, руководствуясь решениями Совета Европы, свой голос не подают и ждут, когда договорятся между собой другие страны", – обратился спикер Госдумы к своей болгарской коллеге.
Позицию Софии в вопросах отношений России и Евросоюза Володин назвал выжидательной. К примеру, отметил спикер, Италия находится дальше от России, но ее голос звучит, то же и с Францией, Германией. А глава парламента Словакии Андрей Данко приезжал на Парад Победы 9 мая и также высказывал свою позицию, напомнил Володин.
"Все остальное – это выжидательная позиция: пускай решают большие страны, а мы подождем... Ну, хорошо, дальше ждите", - сказал законодатель.
Если российские и болгарские парламентарии будут чаще встречаться, это позволит им лучше понимать друг друга. Володин напомнил о комиссии высокого уровня между Госдумой и парламентом Италии, такая же комиссия создана с Францией. "Если есть желание строить отношения, всегда можно найти форму, поэтому давайте эти формы определим", – обратился спикер Госдумы к болгарской коллеге.
В отношениях Москвы и Софии были и высокие достижения, и спады, признала глава Национального собрания. Караянчева заверила, что Болгария нацелена на взаимовыгодные отношения с Россией, для чего группа дружбы между парламентами двух стран поддержала меморандум о развитии отношений.
У Москвы и Софии есть большие возможности для диалога в области туризма, энергетики, науке и культуре, уверена она. К примеру, болгарские студенты, обучающиеся в российских вузах, смогут работать в России по часовой ставке, отметила спикер Национального собрания.
Обсудили парламентарии и крупные экономические проекты. Караянчева заверила, что строительство ветки газопровода "Турецкий поток" будет завершено в конце 2020 года.
До этого Россия предлагала Болгарии построить газопровод "Южный поток". Реализация проекта сделала бы республику крупнейшим газовым хабом в Европе. Однако в декабре 2014 года София отказалась от "Южного потока", хотя в дальнейшем дважды просила Москву вернуться к проекту.
"Мы были вынуждены прекратить действия по осуществлению этого проекта, поскольку нашли нарушения", – пояснила Караянчева.
Володин в ответ заметил, что первоначальный вариант строительства ветки давал Болгарии гораздо больше преимуществ и мог бы принести в бюджет республики около 500 миллионов долларов ежегодно. "Выбор в пользу кошелька налогоплательщика, выбор в пользу экономики страны", – сказал спикер Госдумы.
Если Европе это выгодно, то она должна иметь возможность получать российские энергоносители, уверен Володин. Победа политики над экономической целесообразностью неизбежно приводит мир к новым конфликтам, уверен он.
Введенные против России западные санкции позволили стране выйти на полное импортозамещение в продовольственной сфере и военно-промышленном комплексе, на 95% – в нефтегазовом, рассказал спикер. Российские рынки были переориентированы, а Европа многое потеряла от поддержки ограничений в адрес Москвы, добавил председатель нижней палаты.
Тем не менее товарооборот с европейскими странами восстанавливается хорошими темпами, отметил Володин. "Говоря о росте товарооборота, он растет с США лучше, чем в досанкционный период. То, чего мы не можем сказать в отношении Болгарии", – уточнил спикер.
Взаимопонимание за столом переговоров можно найти не всегда. В таком случае российские парламентарии ищут его на футбольном поле. Вячеслав Володин рассказал болгарской коллеге про футбол с командой германского бундестага. "Это также позволяет лучше понимать друг друга", – уверен спикер.
Международное сотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего депутатского корпуса.
Шумиха вокруг покойной певицы не утихает
Говорят, артистка практикует нестандартные отношения
Певица призналась, что материнство сложнее гастролей
Девочка поражает талантами
Популярные темы форума
Анальный секс
Прямая трансляция с Путиным
Мой батяня отымел мою жену...
Почему хохлушкам нельзя верить...
Но это не призидент в Грузии
Восхищаюсь Д. Трампом!..
бабы выглядят как ведьмы ,вы не заметели???
Мачеха подкатывает к моему парню.
Вам нравится женщины за рулём?
Двойное проникновение
мне нравится русские мужчины!
вот вам и ссср ,вон какие звери ,не могут нормально свою сраную республику в порядок привести.
Марина Хлебникова похудела и постарела
муж не разрешает худеть
Влюбилась в парня подруги
Алибасов всех обманул?
Как вы спасаетесь от жары?
Ходит в одних носках две недели
Как вам презик Зеленский?
Когда пьяный поднимает руку
Как вернуть страсть?
хочу попробовать с МЖМ
Не дает деньги на шоппинг
Переписки с бывшей
Ужасная медицина в России
Большие соски что делать?
Сестры Хачатурян
Родители выдают замуж
Подруга эгоистка
Обвисла грудь