Володин призвал болгарских парламентариев к доверительному диалогу

Динамика отношений между российскими и болгарскими парламентариями гораздо ниже, чем с некоторыми из стран Европы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с главой Народного собрания республики Цветой Караянчевой. Председатель нижней палаты призвал к доверительному диалогу между странами.



Отношения между Москвой и Софией должны быть достойны наших предков, уверен Вячеслав Володин. "Начинают говорить о 140-летии со дня установления дипломатических отношений, а было бы правильно сказать, что это 140 лет с того времени, когда российские войска освободили Болгарию от турецкого ига, от геноцида", – указал спикер Госдумы.



Володин посетовал, что депутаты двух стран не встречались в течение нескольких лет. За это время в Россию приезжали делегации Франции и Германии, а российские законодатели посетили Швейцарию.

"Наши контакты динамичны со всеми странами, кроме одной страны – Болгарии", – констатировал председатель нижней палаты.

Достигнуть доверия можно только через диалог, но на протяжении длительного времени он отсутствовал между парламентами двух стран, с сожалением отметил Володин. "Мы всегда были открыты, хотелось бы, чтобы болгарская сторона делала шаги и развивала диалог, как это делает Россия", – добавил спикер.

В истории нет ни одного периода, когда отношения двух стран были омрачены какими-либо поступками, подчеркнул он. "Поэтому, конечно нам больно, когда наши братья-славяне, засунув голову в песок, руководствуясь решениями Совета Европы, свой голос не подают и ждут, когда договорятся между собой другие страны", – обратился спикер Госдумы к своей болгарской коллеге.

Позицию Софии в вопросах отношений России и Евросоюза Володин назвал выжидательной. К примеру, отметил спикер, Италия находится дальше от России, но ее голос звучит, то же и с Францией, Германией. А глава парламента Словакии Андрей Данко приезжал на Парад Победы 9 мая и также высказывал свою позицию, напомнил Володин.

"Все остальное – это выжидательная позиция: пускай решают большие страны, а мы подождем... Ну, хорошо, дальше ждите", - сказал законодатель.

Если российские и болгарские парламентарии будут чаще встречаться, это позволит им лучше понимать друг друга. Володин напомнил о комиссии высокого уровня между Госдумой и парламентом Италии, такая же комиссия создана с Францией. "Если есть желание строить отношения, всегда можно найти форму, поэтому давайте эти формы определим", – обратился спикер Госдумы к болгарской коллеге.

В отношениях Москвы и Софии были и высокие достижения, и спады, признала глава Национального собрания. Караянчева заверила, что Болгария нацелена на взаимовыгодные отношения с Россией, для чего группа дружбы между парламентами двух стран поддержала меморандум о развитии отношений.

У Москвы и Софии есть большие возможности для диалога в области туризма, энергетики, науке и культуре, уверена она. К примеру, болгарские студенты, обучающиеся в российских вузах, смогут работать в России по часовой ставке, отметила спикер Национального собрания.

Обсудили парламентарии и крупные экономические проекты. Караянчева заверила, что строительство ветки газопровода "Турецкий поток" будет завершено в конце 2020 года.

До этого Россия предлагала Болгарии построить газопровод "Южный поток". Реализация проекта сделала бы республику крупнейшим газовым хабом в Европе. Однако в декабре 2014 года София отказалась от "Южного потока", хотя в дальнейшем дважды просила Москву вернуться к проекту.

"Мы были вынуждены прекратить действия по осуществлению этого проекта, поскольку нашли нарушения", – пояснила Караянчева.

Володин в ответ заметил, что первоначальный вариант строительства ветки давал Болгарии гораздо больше преимуществ и мог бы принести в бюджет республики около 500 миллионов долларов ежегодно. "Выбор в пользу кошелька налогоплательщика, выбор в пользу экономики страны", – сказал спикер Госдумы.

Если Европе это выгодно, то она должна иметь возможность получать российские энергоносители, уверен Володин. Победа политики над экономической целесообразностью неизбежно приводит мир к новым конфликтам, уверен он.

Введенные против России западные санкции позволили стране выйти на полное импортозамещение в продовольственной сфере и военно-промышленном комплексе, на 95% – в нефтегазовом, рассказал спикер. Российские рынки были переориентированы, а Европа многое потеряла от поддержки ограничений в адрес Москвы, добавил председатель нижней палаты.

Тем не менее товарооборот с европейскими странами восстанавливается хорошими темпами, отметил Володин. "Говоря о росте товарооборота, он растет с США лучше, чем в досанкционный период. То, чего мы не можем сказать в отношении Болгарии", – уточнил спикер.

Взаимопонимание за столом переговоров можно найти не всегда. В таком случае российские парламентарии ищут его на футбольном поле. Вячеслав Володин рассказал болгарской коллеге про футбол с командой германского бундестага. "Это также позволяет лучше понимать друг друга", – уверен спикер.

Международное сотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего депутатского корпуса.