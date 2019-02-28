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Политика

Володин призвал укреплять межпарламентские связи России и Греции

Вячеслав Володин и Кириакос Мицотакис. Фото:duma.gov.ru
У отношений России и Греции большой потенциал в культурной сфере, гуманитарном сотрудничестве и развитии торговли. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой греческой партии "Новая демократия" Кириакосом Мицотакисом. 
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Председатель нижней палаты отметил, что за период с января по ноябрь 2018 года торговый оборот между двумя странами вырос на 17,7% – до четырех миллиардов долларов. Кроме того, напомнил Володин, в 2017 и 2018 годах прошел перекрестный Год туризма Россия – Греция. А в текущий стал годом языка и литературы двух стран.

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Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

По словам спикера Госдумы, важно оберегать и сохранять общее духовное и культурное наследие России и Греции. "В мире найдется не так много стран, у которых есть такая история отношений, мы этим очень дорожим", – сказал законодатель.

Кроме того, Володин указал на необходимость развития контактов Москвы и Афин на межпарламентском уровне.Спикер пригласил главу партии "Новая демократия" на форум "Развитие парламентаризма", который пройдет в Москве 1-2 июля 2019 года.  

В разговоре с греческим гостем спикер Госдумы напомнил о недавнем выходе США из договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности. Председатель нижней палаты напомнил, что Москва не согласна с политикой Вашингтона по размещению таких вооружений в Европе.

Фото:duma.gov.ru

В свою очередь, Кириакос Мицотакис подчеркнул, что членство его страны в НАТО и ЕС не помешает активному развитию отношений с Россией. Политик напомнил, что в истории двусторонних отношений бывали сложные периоды.

"Несмотря на трудности, геополитические потрясения, дружба между нашими народами глубока", – сказал он.

Мицотакис отметил особую роль партии "Новая демократия", которая всегда была в числе тех, кто выступал за укрепление связей с Россией.

Кириакос Мицотакис. Фото:duma.gov.ru

Партия "Новая демократия" была основана в 1974 году. На выборах в сентябре 2015 года она получила 28% избирателей. Партия является одной из главных сил в греческом парламенте.

Международное сотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего депутатского корпуса.

Автор: Иван Прошкин28 февраля 2019, 11:08

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