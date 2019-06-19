Госдума сформировала свою часть делегации в ПАСЕ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, что нижняя палата парламента уже сформировала свою часть делегации для участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Окончательное решение о том, что Россия направит своих представителей в ПАСЕ, будет принято в случае изменения норм регламента ассамблеи о равных правах делегаций. прочитано 342 раза Часть делегации в ПАСЕ от Госдумы будет состоять из 11 депутатов во главе с заместителем председателя нижней палаты парламента Петром Толстым. "Мы будем ждать, какое решение примет ПАСЕ 24 июня", – напомнил Вячеслав Володин. ПО ТЕМЕ Володин: Россия может вернуться в ПАСЕ в июне Сюжеты Госдума седьмого созыва Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России На первом заседании летней сессии ПАСЕ будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в регламент ассамблеи. В случае успешного исхода полномочия всех национальных делегаций по трем основным вопросам – участие в работе, голосования и выступления – будут находиться под защитой. Ранее российская сторона неоднократно подчеркивала, что вернется к работе в рамках ассамблеи только в том случае, если ситуация с дискриминацией ее представителей будет исключена. "Если такое решение состоится 24 июня, и ПАСЕ примет решение об изменении в регламент, российская делегация вечером 24 июня, в понедельник, отправится в Страсбург", – подчеркнул Вячеслав Володин. Он добавил, что на данный момент российская сторона сделала все, чтобы подобный диалог состоялся. "Мы выступаем за равенство всех национальных делегаций", – рассказал спикер Госдумы. Также Володин отметил, что парламентарии настроены на позитивный результат голосования. "Из 47 стран 39 на заседании Комитета министров СЕ поддержали изменения в регламент, поддержали необходимость участия российской делегации в работе ПАСЕ", – напомнил он. Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что все решения принимаются в интересах российских граждан. Также он добавил, что сейчас каждой из политических фракций Госдумы предстоит определиться, в какую из фракций ПАСЕ войдут их члены делегации.

19 июня 2019, 20:19 Автор: Геннадий Куприянов