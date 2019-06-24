Эксперты: Решения Госдумы будут опираться на мнения педагогического сообщества

В понедельник, 24 июня, в нижней палате парламента состоялись большие парламентские слушания, посвященные качеству отечественного образования. Эксперты отметили высокий интерес к мероприятию со стороны профессионального сообщества. По их мнению, формат парламентских слушаний, который активно развивает Госдума седьмого созыва, позволяет гражданам напрямую влиять на принимаемые властью решения.



Парламентские слушания нужны как инструмент поиска консенсуса между профессиональными сообществами и органами власти, отметил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. На слушаниях говорят о конкретных проблемах и вырабатывают дорожную карту для их решения, подчеркнул аналитик.

"На сегодняшнем мероприятии все имели возможность высказаться, все мнения зафиксированы в протоколе. Депутаты в дальнейшем будут разрабатывать законопроекты исходя из этих дорожных карт", – сказал эксперт в беседе с корреспондентом "Дни.ру".

По мнению Мухина, наиболее чувствительные решения по итогам прошедших слушаний будут касаться учебных заведений, которые по тем или иным причинам выпали из поля внимания Министерства финансов. "Руководство Госдумы здесь выступает гарантом, что будут обеспечены права всех участников процесса, а не только тех, которые расположены в городах и имеют какие-то преференции", – сказал политолог.

Проводимые нижней палатой широкие слушания становятся инструментом прямой демократии, когда граждане могут самостоятельно влиять на принимаемые властью решения, уверен Мухин. На своей странице в Facebook эксперт отметил, что в наши дни тема образования становится особенно актуальной: в школах прошли экзамены, начинается горячая вступительная пора в вузы, что повышает эмоциональный фон предмета обсуждения.

"Председатель Госдумы Вячеслав Володин, обозначая тему и проблемы, связанные с ней, поблагодарил учителей за их нелегкий труд. Депутаты из профильного комитета подготовили предложения, которые спикер от имени депутатов обещал гарантированно поддержать, если удастся достичь консенсуса", – рассказал о слушаниях Мухин. По мнению аналитика, для самого Володина большие парламентские слушания становятся важным элементом парламентской активности.

Спикер Госдумы, отметил эксперт, перевел обсуждение в формат острой дискуссии и указал на неразрешенное противоречие между Минпросвещения и Минфином – проблему малокомплектных школ, в которых обучаются менее 100 человек. Мухин напомнил, что финансовое ведомство планирует обеспечивать такие учреждения средствами по остаточному принципу. Володин счел такой подход неприемлемым, отметил политолог.

"Председатель довольно жестко ставил вопросы по докладам чиновников, давая понять, что слушания должны быть результативными с точки зрения, в том числе координации работы всех ведомств. Необходимо было создать настоящую дорожную карту для изменений в отрасли, и она с помощью слушаний я так понимаю, будет создана", – резюмировал Мухин.

При организации парламентских слушаний изначально делалась ставка на предоставление возможности высказаться всем заинтересованным сторонам, отметил политолог Дмитрий Фетисов. По его словам, сегодняшнее мероприятие не стало исключением. "Было максимальное возможное количество участников, большое количество заинтересованных лиц, тщательный подход к обсуждаемым вопросам для выработки решений, в которых заинтересованы представители профессионального сообщества.

"Парламентские слушания стали буквально нормой. Если раньше первые подобные мероприятия были в новинку, то теперь подобный формат работы не вызывает ни у кого удивления, слушания стали нормой. Это одно из свидетельств того, что седьмой созыв работает профессионально и качественно", – сказал эксперт в комментарии для "Дни.ру".

"Это были большие парламентские слушания, но на самом деле, мне кажется, это продолжение того формата, который был введен в этом созыве по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина. Формат, который обозначен понятием общественно-парламентских слушаний", – в свою очередь заметил политолог Леонид Поляков.

Он обратил внимание на то, что в зале заседаний нижней палаты парламента собрались не только представители законодательной и исполнительной власти, но и представители общественности – эксперты и учителя. Помогла течению дискуссии и позиция председателя Госдумы.

"Вячеслав Володин не уходил ни от какой детали – в том месте, где была хоть какая-то двусмысленность, хоть какая-то неясность, он доходил до самой сути. То есть он не просто был ведущим, который фиксирует регламент и просит добавить время. Практически четыре часа шло заседание, и он все четыре часа, не покидая своего поста, выступал ведущим человеком, для которого важно не пропустить каждое слово", – заметил Поляков.

Также он обратил внимание на доклад министра просвещения Ольги Васильевой, который касался по большей части вопросов материально-технического характера. В частности, речь шла о таких, на первый взгляд, мелких деталях, как отсутствие ремонта и туалет на улице в некоторых школах, а также о том, что некоторые образовательные учреждения в стране до сих пор вынуждены работать в три смены. "Вопрос был поставлен так: можно ли говорить о качестве образования, не решив вот эти базовые проблемы", – объяснил эксперт.

С тем, что парламентские слушания проходили "не для галочки и не для некоего формального решения", согласен и политолог Александр Коньков. "На мой взгляд, ключевая проблема, которая может быть сформулирована по итогам этой дискуссии, – это недофинансирование отрасли образования", – заметил он в разговоре с "Дни.ру". Эксперт подчеркнул, что всестороннему обсуждению и разбору самых актуальных вопросов способствовал формат парламентских слушаний.

"Большинство мест в зале заседаний было отдано именно учителям, представителям общественных организаций, профсоюзов, институтов", – рассказал Коньков.

"Со стороны профессионального сообщества были озвучены многочисленные проблемы, которые так или иначе ни в нацпроекте, ни в других ключевых документах своего выражения не находят, однако весьма важны именно с точки зрения как повсеместного развития системы образования, так и с точки зрения реализации ключевых приоритетов, целей и задач, которые заявлены в национальном проекте", – добавил эксперт. Большое внимание было уделено материальному обеспечению отрасли.