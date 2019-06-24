В Госдуме широко обсудили качество российского образования

Обеспеченность школ учителями, меры социальной поддержки педагогов, снижение бюрократической нагрузки – эти и многие другие темы обсуждали в рамках больших парламентских слушаний в Госдуме. В нижней палате собрались сотни учителей из разных уголков страны. Вместе с министром просвещения Ольгой Васильевой, главой Рособрнадзора Сергеем Кравцовым и депутатами Госдумы они обсудили совершенствование отечественной системы образования.



Повысить качество образования

В больших парламентских слушаниях приняли участие учителя, эксперты, представители общественный организаций и региональных органов власти. Всего – около 700 человек, большинство из них – педагоги. Зал пленарных заседаний нижней палаты не смог вместить всех желающих, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Поэтому в Малом зале на прямой связи с нами еще находятся наши коллеги", – отметил председатель нижней палаты.



Первой с докладом выступила министр просвещения России Ольга Васильева. Она напомнила, что национальный проект "Образование", на реализацию которого запланировано почти 800 миллиардов рублей, предполагает вхождение России в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования и воспитанию гармоничной личности.

Это возможно достичь путем повышения качества образовательного процесса, уверена министр. "Без духовного проводника, которым является учитель, у нас ничего не получится", – подчеркнула руководитель ведомства.

Уход от бюрократической волокиты

По ее мнению, необходимо снижать количество отчетной работы для учителей. Забюрократизированность – одна из основных проблем современной отечественной школы, указала Васильева. "Множественные инстанции, социальные службы, налоговые, МЧС с настоятельными рекомендациями проводить определенные мероприятия все с требованием обязательных отчетов", – отметила она.

Вместо огромной массы документов в школе должны остаться только четыре, уверена Васильева: рабочая программа по предмету, календарно-тематическое планирование, электронный журнал и электронный дневник. Глава Министерства просвещения рассказала, что в этом году в рамках развития цифровой образовательный среды подготовлен перечень документов, вносимый только один раз.

С предложениями по дебюрократизации выступил зампред комитета по образованию Олег Смолин. По данным комитета, каждая школа заполняет в год более 300 отчетов по 12 тысячам показателей. Необходимо, чтобы у школ было не больше одной проверки в год, уверен парламентарий.

Кадры решают все

Затронула Васильева и проблему кадрового обеспечения российских школ. Министр посетовала, что в профессию после вузов идут мало выпускников.

В настоящее время почти 40% учителей в общеобразовательных учреждениях – старше 50 лет, подчеркнула глава ведомства. "Молодые учителя просто боятся идти в школу", – посетовала она.

В чем причина нехватки молодых кадров в школах? По словам Васильевой, начинающих учителей отпугивает большое количество отчетности и неопределенность с зарплатой. Нехватка практики также влияет на решение молодого педагога, предположила министр. Она напомнила, что из всего курса обучения на практику уделяется только 50 часов. "Конечно, это недопустимо и с этим нужно что‑то делать", – сказала глава Министерства просвещения.

Нехватка кадров приводит к тому, что учителя читают предметы не по своему профилю. В сельских школах таких педагогов – 21,5%, в городах – 12,8%. В большинстве случаев это приводит к снижению качества образования, посетовала Васильева.

Защитить малокомплектные школы

Не менее важная проблема – обеспечение баланса между городскими, сельскими и малокомплектными школами. Васильева убеждена: если школа закрывается – жизнь на селе прекращается. "Школа – это социокультурный центр", – подчеркнул министр.



Задача обеспечения малокомплектных школ всем необходимым не должна ложиться исключительно на плечи регионов, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что финансовые возможности у субъектов Федерации разные.

Председатель нижней палаты напомнил, что в России 13 регионов-доноров, которые могут самостоятельно обеспечить малокомплектные школы. Остальные субъекты получают поддержку из федерального бюджета. "Получится, что расходы на малокомплектные школы Минфин будет относить к нецелевым", – указал спикер Госдумы.

В соответствии с поручениями президента было бы правильно подготовить нормативную базу, которую необходимо принять на уровне правительства, сказал Володин. "Тогда будут единые подходы, и, что самое главное, дети и малокомплектные школы, в которых эти дети учатся, не пострадают", – уверен парламентарий.

Кроме того, спикер указал на низкий уровень зарплат в малокомплектных школах. Володин призвал Министерство просвещения определить концепцию, которую депутаты будут обсуждать при принятии бюджета на следующий год.

Обеспечить школы горячим питанием

В ходе выступления министра представители учительского сообщества задали ей ряд вопросов. Они подняли тему зарплат в школах, развития цифрового образования, обеспечения школ горячим питанием.

Как минимум, полноценное, сбалансированное горячее питание должно быть обеспечено в начальной школе, подчеркнул Вячеслав Володин. Соответствующий законопроект подготовлен руководителями думский фракций, он находится на изучении в правительстве, уточнил парламентарий.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин озвучил предложение о разработке специального общероссийского проекта по укреплению здоровья подрастающего поколения. "Мы активно поддерживаем активно предложение по законопроекту о горячем питании для наших школьников. Здесь решающую роль должен сыграть федеральный бюджет", – сказал законодатель.

Место для дискуссий

Проведение парламентских слушаний по обсуждению наиболее важных и актуальных проблем стало одной из "фишек" в работе Госдумы седьмого созыва.



В ходе сегодняшнего мероприятия глава Рособрнадзора Сергей Кравцов предложил отдельно провести слушания по воспитательной работе. Возглавляемое им ведомство почти каждый месяц получает от детского омбудсмена Анны Кузнецовой письма с просьбой проверить воспитательную работу в общеобразовательных учреждениях. "Зачастую эта работа проводится формально", – констатировал чиновник.

В них принимают участие не только депутаты, но и члены правительства, а также все заинтересованные лица, в том числе простые граждане. Нижняя палата широко обсуждала вопросы реновации ветхого жилья, помощи обманутым дольщикам, развития цифровой экономики, диверсификации оборонно-промышленного комплекса и прочее.